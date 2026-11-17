O ντελικανής γαμπρός του Πολάκη
Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ παντρεύει το Σάββατο τη μεγάλη κόρη του Σταυρούλα
Γαμοπίλαφα «θα ρέουν» άφθονα στο γαμήλιο τραπέζι του ερχόμενου Σαββάτου, αφού ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης παντρεύει τη μεγάλη του κόρη, τη Σταυρούλα!
- Από τη Βίβιαν Μπενέκου
Ο γάμος θα γίνει το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στις Βρύσες Αποκορώνου και, όπως αποκλειστικά μαθαίνει η στήλη, θα «γίνει χαμός», αφού οι καλεσμένοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.000, μεταξύ των οποίων θα υπάρχουν ελάχιστοι, έως καθόλου, πολιτικοί…
Η 26χρονη Σταυρούλα Πολάκη, δικηγόρος Ρεθύμνου στο επάγγελμα, παντρεύεται τον Κρητικό επιχειρηματία Χρήστο Καγιαδάκη. Ο αψύς πολιτικός Παύλος Πολάκης και η σύζυγός του Δώρα Τσούκα έχουν δύο κόρες, τη Σταυρούλα, που παντρεύεται, και τη μικρότερη, την Πέρσα, που έχει τελειώσει την Ιατρική. Ηδη την περασμένη εβδομάδα έγινε το πρώτο τραπέζι, ο λεγόμενος, στην Κρήτη, «πρόγαμος», τιμή σε όλους εκείνους τους φίλους του ζευγαριού που βοήθησαν και βοηθούν στο στήσιμο του γάμου.
Η κινητοποίηση των φίλων του πρώην υπουργού είναι τεράστια και το γαμήλιο δείπνο που θα γίνει στα Χανιά, στο κέντρο Κονταρός, αναμένεται να αφήσει εποχή.
Ηδη ο Παύλος Πολάκης βρίσκεται στα Σφακιά και ετοιμάζει τη μεγάλη αυτή ημέρα που θα παραδώσει την κόρη του στον γαμπρό της αρεσκείας της.
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