Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ προκάλεσε ανησυχία όταν πόσταρε ένα βίντεο που τον έδειχνε αδυνατισμένο και με δυσκολία μιλούσε. Ο γιος των Βουγιουκλάκη – Παπαμιχαήλ μετά την αναπαραγωγή του βίντεο και τα σχόλια που δέχτηκε ξέσπασε κατά των ΜΜΕ.

«Καλημέρα. Σχεδόν όλα τα ΜΜΕ μου επιτίθονται!!! Δεν έχω άλλη επιλογή από το να δώσω ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη. Σύντομα», έγραψε. Σίγουρα η συνέντευξή του θα είναι μεγάλη επιτυχία για όποιον καταφέρει να τον πείσει να του τη δώσει. Πολλοί διαδικτυακοί του φίλοι τον συμβουλεύουν να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στο εξωτερικό να ηρεμήσει από όλους και όλα.

«Καλημέρα Γιάννη μου. Άσε τις συνεντεύξεις. Άσε τα ΜΜΕ. Κοίτα τον Γιάννη. Ηρέμησε. Φάε φαγητό. Κοιμήσου. Ηρέμησε, σε παρακαλώ πολύ. Με αγάπη στα λέω», του έγραψε μία κυρία με εκείνον να απαντάει: «Δεν έχω άλλη επιλογή. Μην ανησυχείς, ήρεμος είμαι, τρώω και κοιμάμαι μια χαρά».

Άλλη διαδικτυακή του φίλη του έγραψε: «Μην ασχολείσαι με κανέναν που δεν σε γνωρίζει βαθιά και δεν είναι δικός σου άνθρωπος. Μην σε απασχολεί η αποψάρα των άλλων. Εσύ να είσαι καλά και ευτυχισμένος».

Ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα έγραψε σε νέο ποστ: «Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι διαβάσατε όλα αυτά που έχω γράψει την τελευταία εβδομάδα. Αριθμός τεράστιος».

Εν αναμονή της συνέντευξης!