Η απουσία του Νίκου Συρίγου το τελευταίο διάστημα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» έχει σχολιαστεί αρκετά. Η εμφάνιση όμως νέου προσώπου στο πάνελ που δεν είναι άλλη από τη Μαίρη Αργυριάδου φούντωσε τις φήμες περί διακοπής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Τρίτης συζήτησαν γύρω από την απουσία του δημοσιογράφου και την άφιξη της Μαίρης Αργυριάδου.

«Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθούν από τους αρμόδιους. Πάνω στο ρεπορτάζ μου είπαν ότι λείπει για οικογενειακούς λόγους και θα επιστρέψει και αυτή τη στιγμή βλέπουμε σιωπηλά και την αντικατάσταση», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Με τον Δημήτρη Παπανώτα να απασφαλίζει: «Δεν μου είχε υποσχεθεί ότι θα είναι εκεί να μου απαντάει; Όχι, γιατί karma is a bitch». «Μου κάνει εντύπωση γιατί η Σίσσυ Χρηστίδου είναι λαλίστατη», πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.