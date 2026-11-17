Ο Δημήτρης Λιακόπουλος και η Μόσχα Χατζηευσταθίου θα γίνουν γονείς. Οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι 5,5 χρόνια ωστόσο κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ηθοποιός υπήρξε περιζήτητος εργένης στο μεγάλο πικ της καριέρας του και η Μόσχα Χατζηευσταθίου, μία εντυπωσιακή κοπέλα, μας «συστήθηκε» μέσα από τη σειρά «Μία νύχτα μόνο».

«Είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είμαι με έναν άνθρωπο που τον αγαπώ και με αγαπάει πάρα πολύ. Με καταλαβαίνει και περνάμε πολύ όμορφα. Εγώ προσωπικά τον Δημήτρη τον ακούω πάρα πολύ γιατί έχει και μία μεγάλη εμπειρία στον χώρο. Με συμβουλεύει και με βοηθάει πάρα πολύ.

Το ίδιο κάνω κι εγώ από την πλευρά μου», είχε πει σε συνέντευξή της η ηθοποιός έναν χρόνο πριν στο Fthis. Ο Δημήτρης Λιακόπουλος συμμετέχει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στη δραματική σειρά του MEGA «Δύο μαύρα πουκάμισα», όπου ενσαρκώνει τον Γιαννιό, τον τηλεοπτικό αδελφό του χαρακτήρα που υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έρχεται να επισφραγίσει μια πολυετή σχέση, με τους δύο ηθοποιούς να ετοιμάζονται πλέον για τον σημαντικότερο ίσως ρόλο της προσωπικής τους ζωής, εκείνον των γονιών.