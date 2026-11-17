Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, στις 9 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το πολυσέλιδο τοξικολογικό πόρισμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την προποφόλη ως τον καθοριστικό παράγοντα που οδήγησε στον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή, ενώ επιβαρυντικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτισε και ο συνδυασμός άλλων οκτώ ουσιών που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του. Το πόρισμα, έκτασης περίπου 30 σελίδων, συντάχθηκε από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Νικόλαου Ράικου, έπειτα από εξειδικευμένες αναλύσεις στα βιολογικά δείγματα που είχαν ληφθεί από τη σορό του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το νεότερο δημοσίευμα, η έκθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα ευρήματα και να ενσωματωθεί στη δικογραφία που εξετάζει ο αρμόδιος ανακριτής.

Στο επίκεντρο των επιστημονικών αναλύσεων βρίσκεται η προποφόλη, ένα ισχυρό, ταχείας δράσης ενδοφλέβιο αναισθητικό, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση γενικής αναισθησίας ή καταστολής. Η χορήγησή της απαιτεί κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και δυνατότητα άμεσης υποστήριξης της αναπνοής, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική καταστολή, ακόμη και άπνοια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποδίδονται στο πόρισμα, η συγκεκριμένη ουσία φαίνεται πως είχε καθοριστική συμμετοχή στον μηχανισμό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, στον οργανισμό του τραγουδιστή ανιχνεύθηκαν οκτώ ακόμη ουσίες, η συνδυαστική δράση των οποίων φέρεται να επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή του. Οι ειδικοί προχώρησαν σε διαδοχικές ποσοτικές αναλύσεις, επιδιώκοντας να προσδιορίσουν όχι μόνο την παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών, αλλά και τις συγκεντρώσεις τους, προκειμένου να αξιολογηθεί η πιθανή συμβολή καθεμιάς στο θανατηφόρο περιστατικό.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι πληροφορίες για όσα διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά τη χορήγηση προποφόλης, ο τραγουδιστής παρουσίασε επεισόδιο άπνοιας, δηλαδή διακοπή της αναπνοής, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να επιδεινωθεί δραματικά. Το στοιχείο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα αφορά τη δυνατότητα άμεσης αναπνευστικής υποστήριξης στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η ιατρική πράξη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται εάν η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού παροχής οξυγόνου και υποστήριξης του αεραγωγού θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη μοιραία κατάληξη.

Πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα της έρευνας, καθώς η αντιμετώπιση της άπνοιας απαιτεί άμεση παρέμβαση, ενώ η δυνατότητα αποτροπής του θανάτου στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση το σύνολο των ιατρικών και ιατροδικαστικών δεδομένων.

Επιστημονική βιβλιογραφία στο πόρισμα των 30 σελίδων

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκθεση του εργαστηρίου του ΑΠΘ δεν περιορίζεται στην καταγραφή των τοξικολογικών ευρημάτων.

Περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και περιστατικά με αντίστοιχους μηχανισμούς αναπνευστικής καταστολής, προκειμένου να τεκμηριωθεί η επίδραση της προποφόλης, τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με άλλες φαρμακευτικές ουσίες.

Η συγκεκριμένη επιστημονική προσέγγιση θεωρείται σημαντική για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης, καθώς η απλή ανίχνευση μιας ουσίας στον οργανισμό δεν αρκεί από μόνη της για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου. Απαιτείται συνεκτίμηση των συγκεντρώσεων, των πιθανών αλληλεπιδράσεων, του χρόνου χορήγησης και των κλινικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη μοιραία διαδικασία.

Το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, μαζί με τα αποτελέσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, αναμένεται να τεθεί υπόψη του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Η αξιολόγηση των νέων στοιχείων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αποσαφήνιση του μηχανισμού θανάτου και τη διερεύνηση πιθανών ευθυνών σχετικά με τη χορήγηση των φαρμάκων και τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Παρότι η προποφόλη αναδεικνύεται από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ως ο βασικός παράγοντας της θανατηφόρου επιπλοκής, η ολοκληρωμένη ιατροδικαστική αξιολόγηση και τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας θα καθορίσουν την τελική εικόνα της υπόθεσης.