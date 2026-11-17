Ο Στέλιος Μάινας καλεσμένος της εκπομπής «The 2night show» αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στη μητέρα του.

«Η καταγωγή μου είναι από τη Σύρο και την Αντίπαρο. Μεγάλωσα όμως στον Βύρωνα από τεσσάρων ετών. Η μάνα μου ήταν μοδίστρα, ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Σαν παιδί είχα σκεφτεί να μπαρκάρω. Τα αγόρια προσπαθούν να μιμηθούν τον πατέρα. Να μιμηθούν τη δουλειά του μπαμπά, γιατί το συνδέουν πάντα με κάτι καλό που κάνει ο μπαμπάς. Κάτι που είναι ηρωικό. Έκανε να γυρίσει και 2 χρόνια.

Ο ήρωας ο δικός μου δεν ήταν ο πατέρας μου. Ο ήρωάς μου ήταν η μάνα μου. Οι γυναίκες των ναυτικών και όχι μόνο, οι γυναίκες γενικά, είναι ηρωίδες. Έχουν το εσωτερικό φίλτρο της συντήρησης αυτής της κοινωνίας. Ενώ εμείς δυστυχώς έχουμε το κύτταρο της καταστροφής. Οι γυναίκες ευτυχώς έχουν το κύτταρο της διατήρησης αυτού του κόσμου. Τον σώζουν τον κόσμο πραγματικά».

Ενώ αναφέρθηκε και στις σκληρές κριτικές που έχει δεχτεί στη δουλειά του. «Έχω φάει “bullying” από κριτικούς, δέχθηκα κακές και κακοπροαίρετες κριτικές. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι “η πιο κακή κριτική έχει το σπέρμα της αλήθειας μέσα”. Ας χάνουν αυτοί το δίκιο τους. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω που μου γράφουν κακή κριτική, γιατί μου δίνουν έναυσμα να με κρατάνε ζωντανό, να δίνω “γκάζι” και να τα δώσω από την αρχή».

Και πρόσθεσε: «Έχω να παίξω σε κωμωδία από τους “Οι Μεν και οι Δεν”. Τα “Μαύρα Μεσάνυχτα” δεν ήταν ακριβώς κωμωδία. Είναι δύσκολο είδος η κωμωδία, πιο δύσκολη από το δράμα κι εγώ δεν είμαι κωμικός».