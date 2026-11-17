Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ατύχημα που είχε όπως πρώτη σας έγραψε η Espresso. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας του;

Ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος, Ανδρέας Στράτης μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την κατάσταση του σπουδαίου ηθοποιού. «Δυστυχώς υπάρχει μια νευρολογική στασιμότητα, δεν έχουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα που θα θέλαμε εμείς ώστε να προχωρήσουμε και στην αποσωλήνωση του ασθενή. Δεν είναι σε καταστολή αλλά δεν μας δείχνει σημάδια πως μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Το αιμάτωμα υποχωρεί αλλά ο εγκέφαλός του είναι σε ένα σοκ και περιμένουμε να αντιδράσει ο οργανισμός του για να επέμβουμε. Το κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό σε άλλους αντιδράσει ο εγκέφαλος σε άλλους όχι. Εδώ το μειονέκτημα για τον κύριο Καλλιβωκά είναι πως είναι 96 ετών. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας στο πόσο πρέπει να περιμένουμε απλώς όσο περνάει ο καιρός και δεν έχουμε κάποια σημάδια τόσο η κλεψύδρα αδειάζει αρνητικά για τον ασθενή».