Η Διονυσία Γεωργιάδου πόζαρε ως σέξι αγιοβασιλίτσα με το σαξόφωνό της και ξετρέλανε τα πλήθη. Η μουσικός που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία καθώς είναι ιδιαίτερα ταλαντούχα πόζαρε για χριστουγεννιάτικη αφίσα για τις εμφανίσεις της τις ημέρες των γιορτών.

Τη γνωρίσαμε μέσα από τη σχέση της με τον αείμνηστο Πάνο Νάτση. Ήταν η γυναίκα που είχε ερωτευτεί και μόλις είχαν μετακομίσει σε νέο σπίτι κάνοντας όνειρα για οικογένεια. «Στο πένθος προσπαθείς να διαχειρίζεσαι την ημέρα σου, δεν διαχειρίζεσαι τον πόνο. Μια ξυπνάς καλά, μια ξυπνάς περίεργα. Το δέχεσαι, ζεις με αυτό. Με βοήθησαν τα ζωάκια μου πολύ. Με βοήθησαν οι φίλοι μου και η οικογένειά μου, ήταν συνέχεια μαζί μου.

Η μουσική πάρα πολύ και ο Πάνος. Προσπάθησα να πάω σε κάποιους ειδικούς στην αρχή, δεν μου ταίριαξε. Ούτως ή άλλως, τους δύο πρώτους μήνες τους έχω κενό μνήμης εντελώς. Έπρεπε να σηκωθώ από το πάτωμα. Η απώλεια είναι το πιο δύσκολο.

Και ο θυμός γιατί έφταιγε ο Πάνος στο δυστύχημα. Στην αρχή ήμουν πάρα πολύ νευριασμένη μαζί του. παραβίασε στοπ, είχε πιει, ήταν καθαρά δικό του το φταίξιμο. Όταν υπερτερεί ο θυμός το κάνεις σαν άμυνα για να μην συνειδητοποιήσεις πώς νιώθεις στην πραγματικότητα», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα». Πλέον στέκεται στα πόδια της ξανά και έχει αφοσιωθεί περισσότερο στο κομμάτι της δουλειάς της.