Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Πράγα, όταν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της τσεχικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τοπικών αρχών, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι, με ορισμένους να φέρουν σοβαρότερα τραύματα, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 07:00 τοπική ώρα, στη σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Seifertova, στην περιοχή Πράγα 3, σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό σταθμό της πόλης.

2 passenger trains have collided in Prague, Czech Republic, injuring dozens of people, reports say. https://t.co/ekDzl6JdGT — WBC24 (@WBC24News) November 17, 2026

Σύμφωνα με τις τσεχικές αρχές, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο επιβατικά τρένα των Τσεχικών Σιδηροδρόμων, τα οποία εκτελούσαν περιφερειακά δρομολόγια. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αμαξοστοιχίες κινούνταν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, γεγονός που φαίνεται πως περιόρισε την έκταση των υλικών καταστροφών. Ωστόσο, η σύγκρουση ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλέσει τον τραυματισμό πολλών επιβατών.

Zderzenie pociągów w Pradze. Jest wielu rannych, kilka osób odniosło cięższe obrażenia. https://t.co/jpC2SSP0tX — Fakty RMF FM (@RMF24pl) November 17, 2026



Αμέσως μετά τη σύγκρουση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και αστυνομικοί, ενώ ενεργοποιήθηκε το δεύτερο επίπεδο συναγερμού για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής της Πράγας, Μίροσλαβ Ρέζατς, οι τραυματίες ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες, με την πλειονότητά τους να έχει υποστεί ελαφρά τραύματα.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για επιβάτες με σοβαρότερους τραυματισμούς, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της τσεχικής πρωτεύουσας. Οι διασώστες προχώρησαν στη διαλογή των τραυματιών, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή τους και να δοθεί προτεραιότητα σε όσους χρειάζονταν άμεση ιατρική φροντίδα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ειδικά οχήματα αντιμετώπισης μαζικών ατυχημάτων και πυροσβεστικές δυνάμεις της σιδηροδρομικής υπηρεσίας.

🚨 Srážka dvou vlaků v Praze: Policie odhaduje počet zraněných na desítky. U pražského hlavního nádraží se v úterý ráno srazily dva osobní vlaky. Na místě nadále probíhá rozsáhlý zásah záchranných složek. 🚑 „Záchranné práce stále probíhají v plném nasazení. Počet zraněných odhadujeme na nižší desítky,“ uvedla policie v aktuálním vyjádření. Záchranáři v souvislosti s nehodou aktivovali traumaplán, který umožňuje koordinovat pomoc při mimořádných událostech s větším počtem zraněných. 🎥 Podívejte se na záběry přímo z místa nehody. Přesný počet zraněných ani závažnost jejich zdravotního stavu zatím nejsou definitivně potvrzeny. — Ekonomický deník (@Ekonomickycz) November 17, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι τσεχικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν οι αμαξοστοιχίες Os 9409 και Os 9507, που εξυπηρετούσαν το δίκτυο της Πράγας. Πρόκειται για συρμούς τύπου CityElefant και RegioFox, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις περιφερειακές επιβατικές μεταφορές. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας U Bulhara, ενός σημαντικού σημείου πρόσβασης προς τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες στο ίδιο σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί η ακριβής αιτία της σύγκρουσης.

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻ú𝗮𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗲 y traslado 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗹 𝗰𝗵𝗼𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗮𝗴𝗮 Los equipos de emergencia continúan trabajando en la atención y evacuación de los heridos tras la colisión de dos trenes de pasajeros junto a la estación central de Praga, en República Checa. Bomberos, policías y sanitarios participan en el dispositivo de rescate. Se han registrado numerosos heridos, algunos de gravedad. La circulación ferroviaria permanece detenida mientras se investigan las causas del accidente. Fuentes: Policía checa, ČTK y České dráhy https://t.co/o2rlcSXfK1 — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) November 17, 2026

Σοβαρά προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς διακόπηκε η κυκλοφορία από τον κεντρικό σταθμό της Πράγας προς τις περιοχές Libeň και Vysočany. Οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι προχώρησαν σε τροποποιήσεις δρομολογίων, με αρκετά τρένα να τερματίζουν ή να ξεκινούν τη διαδρομή τους από άλλους σταθμούς. Παράλληλα, ορισμένες αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται μέσω του σταθμού Praha-Holešovice. Για τη διευκόλυνση των επιβατών, ανακοινώθηκε ότι συγκεκριμένα σιδηροδρομικά εισιτήρια θα γίνονται προσωρινά δεκτά σε επιλεγμένες γραμμές του Μετρό, των τραμ και των λεωφορείων της πόλης.

Στο σημείο της σύγκρουσης έχουν μεταβεί αρμόδιοι ερευνητές του σιδηροδρομικού δικτύου, οι οποίοι αναμένεται να εξετάσουν τα δεδομένα των δύο αμαξοστοιχιών και τις συνθήκες κυκλοφορίας τους πριν από το ατύχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο συμπέρασμα για τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ ο ακριβής αριθμός των τραυματιών παραμένει υπό επιβεβαίωση.

Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση της περίθαλψης των τραυματιών και την ασφαλή αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.