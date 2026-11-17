Στη σύλληψη του Τάσου Ποτσέπη προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε strip club στο Χαϊδάρι.

Ο γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις «Αγάπη Μόνο» φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αντιστάθηκε κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα, όταν κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποίησε έλεγχο σε νυχτερινό κατάστημα επί της λεωφόρου Αθηνών. Κατά την είσοδό τους στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε τραπέζι τον Τάσο Ποτσέπη, τον γνωστό επιχειρηματία Ριχάρδο και τον αδελφό του πρώτου, Κωνσταντίνο Ποτσέπη, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.

Η κατάσταση φέρεται να οξύνθηκε όταν ο Τάσος Ποτσέπης αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και προχώρησε σε προσβλητικά σχόλια σε βάρος τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, ο Ποτσέπης φέρεται να αντέδρασε στην παρουσία των αστυνομικών χρησιμοποιώντας υβριστική έκφραση για τα στελέχη της Δίωξης Εκβιαστών. Οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους και του ζήτησαν να εξηγήσει τη συμπεριφορά του, ενημερώνοντάς τον παράλληλα ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε έλεγχο. Όταν του ζητήθηκε να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα, εκείνος φέρεται να αρνήθηκε, απαντώντας προκλητικά: «Αν μπορείς, βγάλε με».

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις των αστυνομικών, η ένταση συνεχίστηκε, με τον Ποτσέπη να φέρεται ότι απείλησε έναν από τους αστυνομικούς, λέγοντάς του: «Φύγε μην φας κάνα χαστούκι».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς πραγματοποίησε και απότομη κίνηση προς το μέρος του αστυνομικού, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση των υπόλοιπων στελεχών. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον Τάσο Ποτσέπη και να τον απομακρύνουν από το εσωτερικό του καταστήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, ο ίδιος φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, επιχειρώντας να αποδεσμευτεί από τους αστυνομικούς. Μάλιστα, όταν η ομάδα έφτασε στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου, ο Ποτσέπης φέρεται να απείλησε εκ νέου έναν αστυνομικό και να τον απώθησε βίαια.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου πραγματοποιήθηκε η σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση.

Λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του Τάσου Ποτσέπη στο αστυνομικό τμήμα, στον χώρο εμφανίστηκαν ο επιχειρηματίας Ριχάρδος και ο Κωνσταντίνος Ποτσέπης, αδελφός του συλληφθέντος και εν ενεργεία αστυνομικός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες εξέφρασαν προφορικά τη λύπη τους για τη συμπεριφορά του Τάσου Ποτσέπη απέναντι στους αστυνομικούς και στη συνέχεια αποχώρησαν από το τμήμα.

Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι οι δύο άνδρες εμπλέκονται στα αδικήματα που αποδίδονται στον συλληφθέντα. Ο Τάσος Ποτσέπης έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χαρακτηριστικό σύνθημά του το «Αγάπη Μόνο», το οποίο είχε γίνει viral. Η χαρακτηριστική παρουσία του και οι κατά καιρούς δημόσιες τοποθετήσεις του τον είχαν φέρει επανειλημμένα στο προσκήνιο της lifestyle επικαιρότητας. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το όνομά του απασχολεί τις Αρχές, μετά το επεισόδιο στο νυχτερινό κατάστημα του Χαϊδαρίου.