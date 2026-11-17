Ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης έκανε μια εξομολογητική συζήτηση με την Όλγα Λαφαζάνη για την εκπομπή «Happy day». Αναφέρθηκε στην παράσταση «Φάλαινα» που γνωρίζει τεράστια επιτυχία αλλά και στην απώλεια των γονιών του με διαφορά λίγων μηνών.

«Όταν την περσινή χρονιά, στα μέσα, κατάλαβα ότι η “Φάλαινα” πια ήταν αβάσταχτη στο να γίνει, τουλάχιστον με τη σωματική κατασκευή, άλλη μια χρονιά. Σωματικά νομίζω έφτασα στα όριά μου, ανεξάρτητα από τα ψυχολογικά που συνέβαιναν και άλλα πράγματα στην προσωπική μου ζωή», είπε.

Όσο για την απώλεια της μητέρας και του πατέρα του δήλωσε: «Δύσκολα πολύ ήταν, αν με ρωτάς. Και ακόμα είναι. Υπάρχουν στιγμές που είναι πραγματικά δύσκολες πολύ. Τους γονείς δεν θα σταματήσω να τους σκέφτομαι, να τους αγαπάω, να τους ευγνωμονώ για αυτά που έκαναν για μένα. Και από την άλλη, από αυτή την αγάπη που είναι κάπως πιο συμπαντική αυτή τη στιγμή, σε ό,τι πιστεύει ο καθένας, εγώ αντλώ δύναμη για να ξαναλειτουργώ».