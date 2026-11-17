Την ίδια ώρα που ο αδελφός του Πύρρου Δήμα βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης για υπόθεση ντόπινγκ εκείνος βιώνει πένθος με την απώλεια φίλης και συναθλήτριάς του. Ο Πύρρος Δήμας πόσταρε κοινή τους φωτογραφία και έγραψε ένα μήνυμα αποχαιρετισμού.

«Σήμερα έφυγε από τη ζωή η Θεανώ μας. Μια φίλη, μια συναθλήτρια, ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές και κοινούς αγώνες.

Θεανώ μου, δύσκολο να πιστέψω ότι δεν θα είσαι πια κοντά μας. Θα κρατήσω τις αναμνήσεις μας, τη φιλία μας και όλα όσα ζήσαμε μαζί.

Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».