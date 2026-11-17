Η Ευρυδίκη μίλησε για το τροχαίο ατύχημα που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή και αποκάλυψε τι άλλαξε από τότε στην οδική της συμπεριφορά. Αποτέλεσε για εκείνη ένα ιδιαίτερα σκληρό γεγονός που τη σημάδεψε καθώς γλίτωσε από θαύμα.



«Έχω υπάρξει η αλήθεια της ταχύτητας. Την περίοδο 2001 μέχρι και το 2004 είχα κι εγώ το δικό μου σπορ αυτοκίνητο. Αλλά μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004 άφησα αυτό τον εαυτό πίσω. Χτύπησα πολύ σοβαρά και αποφάσισα ότι έπρεπε να σταματήσω να ρισκάρω και να προστατεύω περισσότερο και τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Κινδύνευσε η ζωή μου. Εκείνη την ώρα έκανα τη σκέψη ότι “τώρα πεθαίνω”.

Επέστρεφα μετά από δουλειά. Ήταν χειμώνας, Ιανουάριος. Είχε παγετό στον δρόμο, κάποιος μπήκε από ένα στενό, μου έκοψε τον δρόμο και εγώ αναγκάστηκα να πατήσω το φρένο. Εγώ δεν είχα πιει, θέλω να πω ότι επέστρεφα από δουλειά και γενικά δεν πίνω», δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day».