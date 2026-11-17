Ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά βγήκαν να διασκεδάσουν. Το ζευγάρι επέλεξε το νυχτερινό κέντρο NOX όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή. Είναι άλλωστε γνωστή η φιλία του παρουσιαστή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Στην παρέα τους ήταν και η Καλομοίρα που ήρθε για λίγες ημέρες στην Ελλάδα για κάποιες δουλειές. Ο παρουσιαστής με τη Μαρία Αντωνά βιώνουν έναν μεγάλο έρωτα και όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια σοβαρή σχέση.

«Είμαστε μαζί δυόμιση χρόνια. Νιώθω σαν να είμαστε μια ζωή μαζί με τον Γιώργο. Νιώθω δηλαδή σαν να είμαστε περισσότερα χρόνια. Δηλαδή καμιά φορά κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω πώς γίνεται ας πούμε σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα να αισθάνεσαι έτσι ή να νιώθεις ότι μπορεί μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχεις βρει πράγματα τα οποία μπορεί να αναζητούσες μια ζωή; Βρήκα αγάπη, στοργή και τρυφερότητα πολύ.

Μου έλειπαν πολύ, επειδή έχασα πολύ νωρίς και τη μητέρα μου. Θεωρώ ότι ο Γιώργος έχει κάποια στοιχεία χαρακτήρα που σου δίνει αγάπη και στοργή. Κάπως σαν να σου λείπουν αυτά τα κομμάτια. Ειδικά όταν χάνεις ανθρώπους από τη ζωή. Σου λείπει αυτό το πράγμα και επειδή είναι και μια δουλειά αρκετά ανταγωνιστική, αυτό που θέλεις από τον άλλον είναι μια αγκαλιά, μια καλή κουβέντα, φροντίδα», δήλωσε πρόσφατα η Μαρία Αντωνά καλεσμένη της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».