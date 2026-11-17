Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας ρυζογκοφρετών με γεύση παρμεζάνα προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έπειτα από τον εντοπισμό σκουληκιών στο εσωτερικό του προϊόντος. Η διαπίστωση έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν μετά από αναφορές καταναλωτών, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο τρόφιμο να μην το καταναλώσουν.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, η οποία πραγματοποίησε επιθεώρηση στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελιών που είχαν υποβληθεί από καταναλωτές.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών σε ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα, βάρους 60 γραμμαρίων, οι οποίες εισάγονται από τη Βουλγαρία και διατίθενται στην ελληνική αγορά από την επιχείρηση «Καμπάση ΕΠΕ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ποιο είναι το προϊόν που ανακαλείται

Η ανάκληση αφορά το προϊόν με την εμπορική ονομασία «Rice Up Parmesan Rice Cakes», με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Προϊόν: Ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα

Εμπορική ονομασία: Rice Up Parmesan Rice Cakes

Συσκευασία: 60 γραμμάρια

Αριθμός παρτίδας: L07 26 27

Ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 01/07/2027

Χώρα εισαγωγής: Βουλγαρία

Επιχείρηση διακίνησης στην Ελλάδα: Καμπάση ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη

Ο εντοπισμός σκουληκιών στο τρόφιμο οδήγησε στην ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διάθεση και κατανάλωση των προϊόντων της συγκεκριμένης παρτίδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΦΕΤ, η επιχείρηση που διακινεί το προϊόν στην ελληνική αγορά έχει ήδη προχωρήσει στην απόσυρση της επίμαχης παρτίδας. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους σχετικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος και να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η ανάκληση αφορά τη συγκεκριμένη παρτίδα με αριθμό L07 26 27 και όχι το σύνολο των προϊόντων της ίδιας εμπορικής ονομασίας.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν να ελέγξουν τα στοιχεία που αναγράφονται στη συσκευασία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό παρτίδας και στην ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση. Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχουν στην κατοχή τους ρυζογκοφρέτες που αντιστοιχούν στα στοιχεία της ανάκλησης, δεν πρέπει να τις καταναλώσουν. Η προειδοποίηση εκδίδεται στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, ενώ οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη.