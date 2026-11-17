Με λόγια αγάπης και συγκίνησης μίλησε η Μαρίνα Ψάλτη για τον Γιάννη Φέρτη, με τον οποίο έζησε 30 χρόνια κοινής πορείας. Η ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στη συμμετοχή της στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση για τον Γιάννη Φέρτη έκανε η Μαρίνα Ψάλτη, μιλώντας για τα 30 χρόνια που μοιράστηκαν μαζί. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως αποφεύγει να αναφέρεται συχνά στον σύζυγό της, ωστόσο αυτή τη φορά δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, θυμούμενη τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου, περιέγραψε με μία λέξη το πώς θα χαρακτήριζε την κοινή τους διαδρομή, τονίζοντας πόσο τυχερή αισθάνεται για τα χρόνια που έζησαν μαζί.

«Αν ήταν βιβλίο, αυτή η σχέση θα είχε τίτλο “Αγάπη”. Εντάξει, αποφεύγω λίγο να μιλώ, αλλά ευτύχησα να είμαι 30 χρόνια με την αγάπη της ζωής μου. Ήμουν αρκετά μικρή, 29 χρονών, όταν γνωριστήκαμε και ήταν καλά και ευτυχισμένα χρόνια», εξομολογήθηκε.

Ο ρόλος της στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα»

Η Μαρίνα Ψάλτη βρέθηκε στην εκπομπή με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Mega «Δύο μαύρα πουκάμισα», όπου υποδύεται τη Δέσπω. Όπως εξήγησε, δεν βρίσκει κοινά στοιχεία ανάμεσα στον χαρακτήρα της ηρωίδας και τη δική της ζωή, καθώς οι προσωπικές τους εμπειρίες διαφέρουν σημαντικά.

«Η ερώτηση που μου έγινε ήταν τι κοινά έχω με τη Δέσπω και η απάντηση ήταν κανένα. Δεν έχω παιδιά, η ζωή μου δεν έχει σχέση με τη ζωή της, δεν έχω περάσει αυτά που έχει περάσει. Έχω περάσει άλλα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον χαρακτήρα της, εξηγώντας πως προσπαθεί να κατανοήσει τις επιλογές και τις αντιδράσεις της ηρωίδας χωρίς να τις δικαιολογεί απαραίτητα.

«Λέει ότι δεν ανακατεύεται πολύ, αλλά ως Ελληνίδα μάνα είναι χειριστική. Έχει μέσα της μια ενοχή για τον βιασμό. Προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορώ να αποδώσω. Την καταλαβαίνω τη Δέσπω περισσότερο παρά τη δικαιολογώ», είπε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη στάση που κρατά απέναντι στους ρόλους που αναλαμβάνει, τονίζοντας πως θεωρεί υποχρέωσή της να τους προσεγγίζει χωρίς προκαταλήψεις, ακόμη κι όταν δεν συμπαθεί τον χαρακτήρα που καλείται να ενσαρκώσει.

«Δέχομαι συμβουλές, αλλά δεν δίνω για να μην δώσω λάθος. Μόνο, αν μου τη ζητήσουν και είναι δικός μου άνθρωπος. Γενικά δεν μου αρέσει να δίνω. Είμαι επαγγελματίας ηθοποιός και δεν θα διαφωνήσω με τους ρόλους. Ακόμα και ένας ρόλος που δεν συμπαθώ, η δουλειά μου είναι να τον συμπαθήσω, να τον καταλάβω και να τον αποδώσω. Δεν τους κρίνω τους ρόλους», κατέληξε.