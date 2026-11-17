Με ένα στραβοπάτημα ξεκίνησε την εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου. Η παρουσιάστρια έχασε στιγμιαία την ισορροπία της κατά την είσοδό της στο πλατό και αναφώνησε «Χτύπησα!», αιφνιδιάζοντας τους συνεργάτες της.

Λίγο αργότερα, συνέχισε κανονικά την έναρξη της εκπομπής, απευθύνοντας τις ευχές της στους τηλεθεατές για την ημέρα. «Καλή μας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές! 17 Νοέμβρη, επέτειος του Πολυτεχνείου σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και αν δεν κάνω λάθος πολλά παιδιά σήμερα είναι στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Η αποκαλυπτική εμφάνιση που συζητήθηκε την προηγούμενη ημέρα

Δεν είναι η πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα που η Κατερίνα Καινούργιου τραβάει τα βλέμματα με την είσοδό της στο πλατό. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια είχε επιλέξει ένα ιδιαίτερο σύνολο, το οποίο έκρυβε μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια στην πλάτη.

Μπροστά το outfit έμοιαζε αρκετά κλασικό, ωστόσο στο πίσω μέρος ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, με την ίδια να αποκαλύπτει το στιλιστικό μυστικό στους συνεργάτες της.

«Με βλέπετε πολύ κλειστή, αλλά πίσω είμαι πολύ ανοιχτή. Μη με βλέπετε έτσι μπροστά. Το σέξι είναι πίσω. Πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα οπότε έχουμε αυτό το σέξι mood. Και σιγά σιγά θα αρχίσω να ντύνομαι εορταστικά, σας το λέω. 39 μέρες μας χωρίζουν οπότε έχει να πέσει παγιέτα, φτερό και πούπουλο, τα πάντα», είχε σχολιάσει η Κατερίνα Καινούργιου.