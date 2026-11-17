Η Γκέλυ Καραμάνη είναι ιδιοκτήτρια και δασκάλα του GK Pole Studio στην Καλλιθέα. Ασχολήθηκε για χρόνια με τον στίβο και στα 25 της ανακάλυψε το pole dancing, που έγινε το πάθος και το επάγγελμά της. Μέσα από αυτή τη συνέντευξη θέλει να δείξει πόσο όμορφο και απαιτητικό άθλημα είναι, αλλά και πόση δύναμη, επιμονή και αυτοπεποίθηση μπορεί να προσφέρει.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Εχω τελειώσει Διοίκηση Επιχειρήσεων, αν και τελικά ακολούθησα έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο.

ΣΤΟΧΟΙ: Στόχος μου είναι να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως δασκάλα και αθλήτρια, και να μεγαλώσει το GK Pole Studio, προσφέροντας έναν χώρο όπου καθένας θα μπορεί να ανακαλύψει τις δυνατότητές του. Θέλω να συνεχίσω να βάζω νέους στόχους, να συμμετέχω σε διοργανώσεις και να εμπνέω τις μαθήτριές μου να πιστεύουν στον εαυτό τους.

REALITY: Δεν έχω αποφασίσει αν θα συμμετείχα σε reality. Θα εξαρτιόταν από το concept και από το αν θα ένιωθα ότι με αντιπροσωπεύει.

SOCIAL MEDIA: Μπορείτε να με βρείτε στο Instagram ως @gkely_karamani και στο TikTok ως @gkely_karamani. Τα social media έχουν θέση στην καθημερινότητά μου, κυρίως για τη δουλειά μου και για να παρακολουθώ τις εξελίξεις στον χώρο του pole dancing και του αθλητισμού. Μου αρέσουν επίσης οι συνταγές, γιατί λατρεύω το φαγητό, καθώς και τα βίντεο με ζώα, γιατί τα αγαπώ πολύ.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ: Δεν επιλέγω συνήθως κλαμπ. Προτιμώ μαγαζιά με καλό φαγητό, όπου μπορώ να περάσω όμορφα και να συζητήσω με τους φίλους μου.