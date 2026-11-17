Μνήμες από την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης μαθήτριας από τον Κολωνό, η οποία συγκλόνισε το πανελλήνιο το 2022, ξύπνησαν χθες στο Εφετείο της Αθήνας, όπου επρόκειτο να ξεκινήσει η δευτεροβάθμια δίκη των 20 κατηγορουμένων της ζοφερής υπόθεσης. Ωστόσο, η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας μετατέθηκε για τις 3 Φεβρουαρίου 2027, με το Εφετείο να αναβάλλει για την παραπάνω ημερομηνία την εκδίκαση της υπόθεσης λόγω ασθένειας ενός εκ των κατηγορουμένων.

Με αφορμή την προγραμματισμένη για χθες έναρξη της δίκης στο Εφετείο, μετήχθη από τις φυλακές και ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης Ηλίας Μίχος. Με εμφανώς ασπρισμένα μαλλιά και ντυμένος στα μαύρα, ο 58χρονος έφτασε λίγο πριν από τις 9 π.μ. στα δικαστήρια και οδηγήθηκε στο ακροατήριο συνοδεία αστυνομικών από το γκαράζ του δικαστηρίου, μακριά από τα βλέμματα των συγκεντρωμένων εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου.

Στο δικαστήριο, εκτός από τον Ηλία Μίχο, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για βιασμό ανηλίκου και σε επιπλέον 27 χρόνια κάθειρξης για επιμέρους αδικήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση του παιδιού, βρέθηκε και ο κατηγορούμενος με το ψευδώνυμο «Μιχάλης». Πρόκειται για έναν πρώην ναυτικό, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 18 χρόνια κάθειρξης για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία. Στο εδώλιο του Εφετείου κάθεται όμως και η μητέρα της ανήλικης, η οποία είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό για τις κατηγορίες της μαστροπείας και της παιδικής πορνογραφίας. Ωστόσο, δικάζεται ξανά από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ύστερα από έφεση που άσκησε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

«Δεν γνώριζε»

Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο συνήγορος της κατηγορούμενης μητέρας Απόστολος Λύτρας σημείωσε πως η εντολέας του δεν είχε καμία γνώση όσων διαδραματίζονταν σε βάρος του παιδιού της. «Αυτό που ισχυρίζεται η μητέρα από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για το τι συνέβαινε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος (σ.σ.: ο Μίχος) εκμεταλλεύτηκε την οικονομική αδυναμία της οικογένειας» είπε ο κ. Λύτρας, για να προσθέσει: «Προσέγγισε αυτό το κοριτσάκι στην ηλικία των 12 ετών και, δυστυχώς, συνέβησαν τα πράγματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Αυτό που θέλει η μητέρα είναι να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τις πράξεις που έκαναν στο παιδί της και η ίδια να απαλλαχθεί, όπως και σε πρώτο βαθμό».

Να σημειωθεί ότι στο εδώλιο του Εφετείου κάθονται άλλοι 17 κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως, κατά περίπτωση, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και παιδική πορνογραφία. Οι ποινές τους κυμαίνονταν από 13 μήνες έως επτά χρόνια, ενώ η εκτέλεσή τους είχε ανασταλεί, και έτσι όλοι βρίσκονται εκτός φυλακής.

Εν όψει της έναρξης της δίκης, χθες, έξω από το Εφετείο, συγκεντρώθηκαν πολίτες, συλλογικότητες και οργανώσεις, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στη 12χρονη και την οικογένειά της. Με πανό και συνθήματα ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.