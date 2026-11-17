Η Τζωρτζίνα Νικάκη έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της ξεχωριστό μουσικό στίγμα, μετατρέποντας τις Κυριακές στο Doors Live Art στο Κολωνάκι σε μοναδικά μουσικά parties!

Με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, δυνατή φωνή, μπρίο και αστείρευτη ενέργεια, η αγαπημένη τραγουδίστρια κερδίζει το κοινό και χαρίζει βραδιές γεμάτες ρυθμό, διασκέδαση και αγαπημένες μουσικές επιτυχίες.

Ανάμεσα στις ερμηνείες που ξεχωρίζουν είναι το διαχρονικό «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο»! Η τραγουδίστρια Τζωρτζίνα Νικάκη κυκλοφόρησε μια σύγχρονη επανεκτέλεση του εμβληματικού τραγουδιού το οποίο είχε ερμηνεύσει πρώτα η Κατερίνα Κούκα και εξακολουθεί να ξεσηκώνει γενιές ακροατών.

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Η Τζωρτζίνα Νικάκη δίνει τη δική της ξεχωριστή ερμηνευτική ταυτότητα στο αγαπημένο κομμάτι, μέσα από τη συνεργασία της με τη Heaven Music, συνδυάζοντας τον σεβασμό στην αυθεντική δημιουργία με μια σύγχρονη μουσική προσέγγιση. Και όπως όλα δείχνουν, το «σπίρτο» της έχει ήδη ανάψει για τα καλά, με τις εμφανίσεις της στο Κολωνάκι να αποτελούν ένα από τα πιο ξεχωριστά μουσικά ραντεβού της αθηναϊκής διασκέδασης!