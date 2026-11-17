Αβάντι maestro για τον υφυπουργό Πολιτισμού και τη μούσα του Παπακαλιάτη!

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Το τετ α τετ του Ιάσονα Φωτήλα με την Κλέλια Ανδριολάτου πραγματοποιήθηκε στην αυλαία του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με τον υφυπουργό, ως φαν της πρωταγωνίστριας, να λέει «ναι» στις αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ οι δυο τους είχαν πολλά να πούνε για την υποκριτική, καθότι, ως γνωστόν, ο ίδιος είναι εδώ και δεκαετίες ερασιτέχνης ηθοποιός!

Το «Maestro», στο οποίο πρωταγωνιστεί η Κλέλια, βγαίνει οσονούπω στην τηλεόραση για τον τελευταίο κύκλο, με την πρωταγωνίστρια να παρουσιάζει το πρόγραμμα των επιλογών για τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου.

«Στη μεγάλη γιορτή των εικόνων και των δημιουργών παρουσιάστηκαν και οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, σε μια γιορτή που προετοιμάζεται από το υπουργείο Πολιτισμού και το ΕΚΚΟΜΕΔ, και θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027 στην Αθήνα. Ταυτόχρονα είχα τη χαρά να παρακολουθήσω την προβολή της τρυφερής και ευαίσθητης ταινίας “Aγγελος στα πέριξ” του Φρέντυ Βιανέλλη, με τον υπέροχο Αγγελο Παπαδημητρίου, που τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο για τη συνολική του προσφορά» λέει στη στήλη ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας για όσα έγιναν στο φεστιβάλ!