Σε πελάγη ευτυχίας «πλέει» η γνωστή κυρία της τηλεόρασης καθώς έγινε για πρώτη φορά γιαγιά. Βέβαια μόνο για γιαγιά δεν μοιάζει καθώς είναι νεότατη και κούκλα η Κάιλ Ρίτσαρντς. Η μεγαλύτερη κόρη της, Φάρα Άλντζουφρι, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, χαρίζοντας στην οικογένεια ένα νέο μέλος και στη γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα έναν καινούργιο, ιδιαίτερα συγκινητικό ρόλο.

Την ευχάριστη είδηση επιβεβαίωσε πηγή στο αμερικανικό μέσο «Page Six», ενώ μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής πληροφορίας η νέα μητέρα δεν είχε προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τη γέννηση του γιου της.

Η πρωταγωνίστρια του δημοφιλούς ριάλιτι «Οι Πραγματικές Νοικοκυρές του Μπέβερλι Χιλς» είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την επικείμενη άφιξη του εγγονιού της, κατά τη διάρκεια κοσμικής εκδήλωσης στο Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το γεγονός ότι ετοιμαζόταν να γίνει γιαγιά. «Αυτή τη στιγμή περιμένω να γεννηθεί το μωρό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα γίνω γιαγιά. Ελπίζω μόνο να μη συμβεί απόψε, γιατί πώς θα πάω στο νοσοκομείο ντυμένη έτσι;».