Την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσε ο τραυματισμός νεαρής διαδηλώτριας από αστυνομικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κατά τη λήξη της πορείας για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το βράδυ της Τρίτης.. Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο, οδήγησε στη διαταγή κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, διέταξε τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η νεαρή γυναίκα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης αναμένεται να κληθεί σε κατάθεση η τραυματισμένη διαδηλώτρια, ώστε να περιγράψει αναλυτικά όσα συνέβησαν και τις συνθήκες υπό τις οποίες δέχθηκε το χτύπημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την ώρα που ολοκληρωνόταν η καθιερωμένη πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, σε βίντεο που καταγράφει το συμβάν διακρίνεται άνδρας των ΜΑΤ να χτυπά με αστυνομική ράβδο τη νεαρή γυναίκα, η οποία στη συνέχεια πέφτει αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Οι εικόνες αυτές αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να εξεταστούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και κατά πόσο η χρήση βίας από τον αστυνομικό ήταν δικαιολογημένη.

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης οι συνθήκες της επίθεσης

Η εισαγγελική παρέμβαση αποσκοπεί στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την αποσαφήνιση του περιστατικού και τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί τόσο στην κατάθεση της τραυματία όσο και στο διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να σχηματιστεί σαφής εικόνα για την αλληλουχία των γεγονότων.