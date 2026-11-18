Ένα απρόοπτο ατύχημα μέσα στο σπίτι της είχε η Ελπίδα Ιακωβίδου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να χρειαστεί ράμματα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την περιπέτειά της στα social media, περιγράφοντας πώς έχασε την ισορροπία της.

Ένα ατύχημα που κατέληξε σε… ράμματα είχε η Ελπίδα Ιακωβίδου, όπως αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια selfie και εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους τι ακριβώς συνέβη. Όπως ανέφερε, στην προσπάθειά της να σηκωθεί από τον καναπέ, γύρισε το πόδι της, έχασε την ισορροπία της και έπεσε με το κεφάλι πάνω στο τραπέζι. «Και ξαφνικά, πήγα να σηκωθώ από τον καναπέ, μου γύρισε το πόδι, έχασα την ισορροπία μου και βρέθηκα να προσγειώνομαι με το κεφάλι στο τραπέζι! Ε, τα ράμματα δεν τα γλίτωσα! Όλα καλά! Υγεία πάνω απ’ όλα!», έγραψε χαρακτηριστικά. Παρά την περιπέτεια, η ίδια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ και φρόντισε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν με την ανάρτησή της.

Η νέα ζωή στην Αθήνα με τον Τζώνη Καλημέρη

Η Ελπίδα Ιακωβίδου έχει μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές από την προσωπική της ζωή. Το καλοκαίρι του 2025 παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο και τηλεοπτικό παραγωγό Τζώνη Καλημέρη, σε μια ιδιαίτερη τελετή στο Νυμφαίο της Φλώρινας, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων. Μετά τον γάμο τους, η παρουσιάστρια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.