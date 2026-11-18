Το ζευγάρι, που είχε προκαλέσει έκπληξη όταν έγινε γνωστό το ειδύλλιό του, φαίνεται πως αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, παρά τις φήμες περί αρραβώνα που είχαν κυκλοφορήσει τους προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού «People», η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Ρίβερντεϊλ», Μαντλίν Πετς και ο ράπερ Τάιγκα δεν είναι πλέον μαζί. Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή στις 12 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι που οδήγησαν στο τέλος της σχέσης τους. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν επιλέξει εξαρχής να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τις συχνές δημόσιες τοποθετήσεις για τον δεσμό τους.

Γνωρίστηκαν τονν Νοέμβριο του 2024, όταν η ηθοποιός παρευρέθηκε στο πάρτι για τα 35α γενέθλια του Τάιγκα. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν στις αρχές του 2025, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί σε δημόσιες εξόδους. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους πραγματοποίησαν κοινές εμφανίσεις στο Λος Άντζελες, ενισχύοντας τις πληροφορίες ότι ανάμεσά τους είχε αναπτυχθεί κάτι περισσότερο από μια απλή φιλία.

Παρότι η σχέση τους εξελισσόταν μακριά από την έντονη δημοσιότητα, κατά καιρούς μοιράζονταν ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, ενώ δεν έλειπαν και οι κοινές εμφανίσεις σε εκδηλώσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει τον Ιούνιο του 2026 μια φωτογραφία της Μαντλίν Πετς από γάμο στην Ιταλία, στην οποία εμφανιζόταν να φορά ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Η συγκεκριμένη εικόνα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει έντονες φήμες περί επικείμενου γάμου, με τους θαυμαστές του ζευγαριού να αναρωτιούνται αν οι δυο τους είχαν προχωρήσει σε αρραβώνα. Ωστόσο, ούτε η ηθοποιός ούτε ο ράπερ επιβεβαίωσαν ποτέ τις σχετικές πληροφορίες, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα για το αν το κόσμημα συμβόλιζε κάποια ιδιαίτερη δέσμευση.