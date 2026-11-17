Μια μουσική επιλογή με έντονο πολιτικό και συμβολικό φορτίο έκανε ο Νίκος Συρίγος στα social media, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από το Spotify με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου. Η ανάρτησή του περιλαμβάνει ένα από τα τραγούδια του Διονύση Τσακνή και συγκεκριμένα το «Νοέμβρης 90», ενώ ξεχωρίζει η φράση «Κουφάλες δεν ξοφλήσαμε».

Ο δημοσιογράφος επέλεξε να συνοδεύσει το στιγμιότυπο με το δικό του μήνυμα: «Το Πολυτεχνείο ζει στις ψυχές των ελεύθερων ανθρώπων».

Το περιεχόμενο της δημοσίευσης παραπέμπει στη διαχρονικότητα των αγώνων για ελευθερία και στην επιμονή απέναντι σε όσους θεωρούν ότι τα όνειρα μπορούν να εγκαταλειφθούν. Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε όνειρα που δεν σβήνουν, δίνοντας στην επιλογή του Συρίγου έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η χρονική στιγμή της ανάρτησης παρουσιάζει, πάντως, ενδιαφέρον, καθώς το όνομα του δημοσιογράφου απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την τηλεοπτική επικαιρότητα. Η απουσία του από το «Χαμογέλα και Πάλι!» και η αλλαγή στη σύνθεση του πάνελ, με την παρουσία της Μαίρης Αργυριάδου, έχουν προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την επαγγελματική του παρουσία στο Mega.

Η εξέλιξη αυτή σχολιάστηκε και από άλλες τηλεοπτικές εκπομπές, με τον Δημήτρη Παπανώτα να κάνει μάλιστα αιχμηρή αναφορά στον συνάδελφό του μέσα από το Happy Day.

Ο ίδιος ο Νίκος Συρίγος, πάντως, δεν έκανε καμία ευθεία αναφορά στην τηλεοπτική του κατάσταση μέσα από τη συγκεκριμένη δημοσίευση. Δεν διευκρίνισε επίσης εάν η επιλογή των συγκεκριμένων στίχων συνδέεται με όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στην επαγγελματική του πορεία.