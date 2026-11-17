Μια όμορφη βραδιά γεμάτη μουσική, εκπλήξεις και γυναικεία φιλία έζησε η Μαρία Χέλιου στο Κολωνάκι!

Η παρέα βρέθηκε την Τετάρτη στο Mayor που τραγουδά Στέλλα Γεωργιάδου και ο Θάνος Τζάνης, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια είναι φίλη τους, όμως η βραδιά έκρυβε και μια γλυκιά έκπληξη. Η Έλλη Αγγελιδάκη, θέλοντας να γιορτάσει τα γενέθλια της αγαπημένης της κουμπάρας, Μαρίας, που ήταν στις 4 Νοεμβρίου, είχε οργανώσει μια μικρή έκπληξη. Η Έλλη είχε βρεθεί εκείνες τις ημέρες στην Κρήτη και δεν είχε καταφέρει να βρίσκεται κοντά της την ημέρα των γενεθλίων της.

Έτσι, βρήκε την ιδανική ευκαιρία με αφορμή την έξοδό τους για να της ευχηθεί με τον πιο όμορφο τρόπο! Και φυσικά, η έκπληξη είχε και το ανάλογο μουσικό soundtrack! Η Στέλλα Γεωργιάδου, η Αννίτα Ναθαναήλ, η Έλλη Αγγελιδάκη και η Σοφία Τσαλαπάτη ενώθηκαν φωνητικά και τραγούδησαν το «Happy Birthday» στη Μαρία, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της. Μια αυθόρμητη, τρυφερή στιγμή ανάμεσα σε φίλες, που απέδειξε πως όταν υπάρχει αγάπη, τα γενέθλια μπορούν να γιορτάζονται και… με καθυστέρηση, αλλά με διπλή χαρά!

Σοφία Τσαλαπάτη, Αννίτα Ναθαναήλ, Έλλη Αγγελιδάκη, Στέλλα Γεωργιάδου, Μαρία Χέλιου