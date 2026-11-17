Ενα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα, μια αγάπη για την τέχνη που εκφράζεται μέσα από τη μουσική και τον χορό, αλλά και μια δυνατή ακαδημαϊκή διαδρομή συνθέτουν το προφίλ της Ελένης Παπαϊωάννου.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Η 24χρονη φιναλίστ με τον αριθμό 10 των Ελληνικών Καλλιστείων Star Hellas – Miss Hellas 2026 επισκέφθηκε τα γραφεία της «Espresso», στην οδό Καρτσιβάνη, στο Παλαιό Φάληρο, και μας μίλησε για τη συμμετοχή της στον ιστορικό θεσμό, τις φιλοδοξίες της, τις αξίες που τη συνοδεύουν, αλλά και για το δικό της μυστικό ομορφιάς. Η παρουσία της σηματοδοτεί την αρχή μιας σειράς ξεχωριστών αφιερωμάτων, ένα για καθεμία από τις φιναλίστ που διεκδικούν τους τίτλους της διοργάνωσης. Αλλωστε, η «Espresso» έχει φέτος τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του διαγωνισμού ομορφιάς και υποδέχεται τις υποψήφιες στους χώρους της, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συστηθούν στο αναγνωστικό κοινό και όχι μόνο.

Η εξομολόγησή της

Η Ελένη περιηγήθηκε στην αίθουσα σύνταξης, γνώρισε τους ανθρώπους της εφημερίδας, φωτογραφήθηκε, μίλησε στην κάμερα της Espresso TV και, φυσικά, απόλαυσε μαζί μας έναν καφέ -espresso, όπως επιβάλλει και η περίσταση-, συζητώντας για το όνειρο της κατάκτησης του στέμματος. «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήξερα τι σημαίνει Σταρ Ελλάς. Ηταν ένα όνειρο που είχα από μικρή, να πάρω μέρος, και είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή» μας εξομολογείται. Για εκείνη, ωστόσο, η συμμετοχή δεν εξαντλείται στη διεκδίκηση ενός τίτλου. «Δεν μιλάμε απλώς για ένα στέμμα ομορφιάς. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει και ένα κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Κι αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πολύ η προσφορά» τονίζει, αποκαλύπτοντας μια πλευρά της προσωπικότητάς της που θεωρεί εξίσου σημαντική με την εξωτερική της εμφάνιση.

Γεννημένη με διάθεση για δημιουργία και εξέλιξη, η Ελένη ζει στην Αθήνα, έχει ύψος 1,70 μ. και διαθέτει εντυπωσιακό βιογραφικό. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, ενώ συνέχισε τις σπουδές της με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Executive MBA), στο ίδιο πανεπιστήμιο. Μιλά αγγλικά και αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως ένα διαρκές ταξίδι προσωπικής καλλιέργειας. «Θα με χαρακτήριζα πολυπράγμονα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ μόνο με ένα πράγμα. Κυνηγάω πολύ την εξέλιξη και μου αρέσει να είμαι σε όλα όσα κάνω άψογη ή όσο γίνεται καλύτερη» λέει γελώντας. Στα χαρακτηριστικά που την περιγράφουν προσθέτει την προσαρμοστικότητα και την αντικειμενικότητα, καθώς, όπως εξηγεί, απολαμβάνει να δοκιμάζει τον εαυτό της σε καινούργιες συνθήκες και να αναμετριέται με νέες προκλήσεις.

Η τέχνη, πάντως, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της από την παιδική ηλικία. Εχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο πιάνο και έχει αποκτήσει το αντίστοιχο πτυχίο, ενώ πλέον σπουδάζει σύγχρονο τραγούδι και συνθέτει δικά της μουσικά κομμάτια. Οταν, μάλιστα, τη ρωτήσαμε αν θα μπορούσε να μας χαρίσει α καπέλα ένα ρεφρέν, δεν δίστασε να τραγουδήσει το «Είναι εντάξει μαζί μου», αποδεικνύοντας ότι η σκηνική παρουσία δεν περιορίζεται στο μόντελινγκ, αφού διαθέτει πραγματικά μια ωραία φωνή. Παράλληλα, ο χορός έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαδρομή της, με σημαντικές διακρίσεις, παραστάσεις και υποτροφίες. Μάλιστα, η πολυετής εμπειρία της σε οντισιόν και διαγωνισμούς την έχει εξοικειώσει με τις απαιτήσεις και τον ανταγωνισμό. «Στόχος μου είναι να ξεπεράσω τον χθεσινό μου εαυτό. Δεν ήμουν ποτέ της φιλοσοφίας “τι κάνει ο άλλος”, αλλά του τι κάνω εγώ και πόσο εξελίσσομαι» αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν πιστεύει στον «στεγνό» ανταγωνισμό, αλλά στον συναγωνισμό, θεωρώντας πως η παρατήρηση και ο θαυμασμός των θετικών στοιχείων των άλλων μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης.

Οσο για τα πρόσωπα που αποτελούν πηγή θαυμασμού, η απάντησή της είναι αποκαλυπτική. Πρώτη στη λίστα βρίσκεται η μητέρα της, από την οποία έμαθε την αξία της προσφοράς και της ανιδιοτελούς αγάπης. Ξεχωριστή θέση έχει και ο δάσκαλος του πιάνου της, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αλλά της άφησε ως παρακαταθήκη την αγάπη για τη ζωή, τα ταξίδια και τους ανθρώπους. Και η ομορφιά; Για την Ελένη δεν είναι μια υπόθεση που κρίνεται αποκλειστικά μπροστά στον καθρέφτη.

«Αυτό που θαυμάζω στους ανθρώπους είναι ότι λάμπουν. Μπαίνουν σε έναν χώρο και λάμπουν. Πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται το μυστικό: να νιώθεις ωραία, όχι απλώς να είσαι ωραία» μας λέει, συμπληρώνοντας με μια χαρακτηριστική μεταφορά: «Δεν φτάνει να είσαι άνθρακας, πρέπει να έχεις και ένα διαμάντι από κάτω».

Το προσωπικό της μυστικό ομορφιάς είναι, όπως λέει, η αλήθεια απέναντι στον εαυτό της, ενώ στην καθημερινότητά της προσέχει τον ύπνο, τη διατροφή και την άσκηση, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη του μέτρου. Και αν τελικά φορέσει το στέμμα της διοργάνωσης, το πρώτο τηλεφώνημα θα έχει αποδέκτη χωρίς δεύτερη σκέψη: «Τη μαμά μου, γιατί ξέρω ότι θα χαρεί πάρα πολύ με τη χαρά μου. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που με στήριξε όταν είπα ότι θέλω να έρθω εδώ».