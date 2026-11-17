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Γλυκό με καραμελωμένα ξερά σύκα έφτιαξε ο Ανδρέας Λαγός στην κουζίνα της εκπομπής «Π.Ο.Π. Μαγειρική».
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Υλικά 8-10 μερίδες:
Για την κρέμα πατισερί:
500 ml γάλα
1 λοβός βανίλιας
4 κρόκοι αβγών
100 γρ. ζάχαρη
35 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
4 κομμάτια παντεσπάνι
Για τα καραμελωμένα ξερά σύκα:
400 γρ. ξερά σύκα Κύμης
100 γρ. μέλι
1 κ.σ. καστανή ζάχαρη
1 κούπα νερό
ξύσμα από 1/2 πορτοκάλι
160 ml ρούμι
1 πρέζα αλάτι
Για το σερβίρισμα:
300 ml κρέμα γάλακτος, χτυπημένη σε σαντιγί
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