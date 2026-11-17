Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» η Κλεοπάτρα καθησυχάζει τον Πασχάλη ότι το συμβόλαιό του με τη Ροζαλία είναι ακλόνητο, χωρίς να ξέρει ότι η τελευταία έχει ήδη απευθυνθεί στον Αντώνη για να βρουν “παραθυράκι”. Μια παράξενη υπόθεση φτάνει στα δύο γραφεία, όταν η αγανακτισμένη Φωτεινή θέλει διαζύγιο από τον Οδυσσέα, ο οποίος δεν θέλει να πιάσει δουλειά.

Ο Πασχάλης (Δημήτρης Τσίκλης) είναι πολύ αναστατωμένος με την επιμονή της Ροζαλίας (Χρύσα Ρώπα) που θέλει οπωσδήποτε να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα στο αναγνωστικό κοινό. Η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου) τον καθησυχάζει, ποντάροντας στο ισχυρό συμβόλαιο που του έχει συντάξει, αλλά δεν ξέρει πως η Ροζαλία έχει ήδη απευθυνθεί στον Αντώνη (Μάριος Μαριόλος), προκειμένου να βρει κάποιο «παραθυράκι» στο συμβόλαιο.

Στο μεταξύ, μια καινούργια υπόθεση ανατίθεται στους δικηγόρους μας. Αυτή τη φορά πρόκειται για έναν σύζυγο, τον Οδυσσέα, (Χρήστος Βασιλόπουλος) που αρνείται να πιάσει δουλειά και η σύζυγος Φωτεινή (Μάρα Δαρμουσλή) αγανακτεί πια με την κατάσταση και απευθύνεται στον Αντώνη. Ο Μίλτος (Μίλτος Χαρόβας), βρίσκοντας ευκαιρία με το επικείμενο ταξίδι του Βασίλη (Κώστας Κόκλας) στην Ύδρα, πηγαίνει πάλι κρυφά με τη Λήδα (Μαρία Βοσκοπούλου) στο σπίτι του αφεντικού του κι αυτή τη φορά για διανυκτέρευση.

Ο Βασίλης όμως χάνει το δελφίνι για Ύδρα κι έτσι επιστρέφει σπίτι του… Η Κλεοπάτρα επιβεβαιώνει στον Αντώνη ότι προσπαθεί να κάνει παιδί με τον Πασχάλη, γιατί είναι ο μόνος άντρας που της έχει βγάλει αυτή την επιθυμία και η τελευταία ελπίδα του Αντώνη βουλιάζει.

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