Μέσα σε κλίμα ανείπωτης θλίψης και βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καστοριά, με το φέρετρο του άτυχου νέου να είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, η σορός του Γιώργου Ζυμπίδη έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης Καστοριάς, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να του απευθύνει το ύστατο χαίρε.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς η τοπική κοινωνία αποχαιρετούσε ένα νέο παιδί που μόλις είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα, προτού αυτή διακοπεί με τον πλέον τραγικό τρόπο. Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας είχε κατακλυστεί από στεφάνια, ενώ η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος συνόδευε την τελετή με πένθιμες μελωδίες, αποδίδοντας τιμές στον 23χρονο που έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά.



Η εικόνα του φερέτρου, τυλιγμένου με τη γαλανόλευκη, αποτύπωνε το βαρύ πένθος για τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. Ο Γιώργος Ζυμπίδης ήταν μόλις 23 ετών και είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας ορκιστεί τον Ιούνιο στην Πτολεμαΐδα.

Η τοποθέτησή του στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό της Αττικής σηματοδοτούσε την αρχή μιας επαγγελματικής διαδρομής που ο ίδιος είχε επιλέξει συνειδητά. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο θείος του σε τηλεοπτικές δηλώσεις, ο 23χρονος είχε συμμετάσχει εκ νέου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και είχε επιτύχει την εισαγωγή του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιθυμώντας να συνεχίσει τις σπουδές του και να δημιουργήσει ακόμη καλύτερες προοπτικές για το μέλλον του. Όλα αυτά, ωστόσο, έμειναν στη μέση το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν η επιχείρηση κατάσβεσης στο Ζεφύρι εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Της κηδείας στην Καστοριά είχε προηγηθεί μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε ο νεαρός πυροσβέστης. Η σορός του μεταφέρθηκε στον χώρο της υπηρεσίας, προκειμένου οι συνάδελφοί του να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων ήχησαν πένθιμα, ενώ ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ακούστηκε η ιαχή «Αθάνατος», με τους συναδέλφους του να αποχαιρετούν τον νεαρό πυροσβέστη, πριν από την αναχώρηση της πομπής για την ιδιαίτερη πατρίδα του.