Μιχάλης Αεράκης, Γωγώ Μπρέμπου και άλλοι καλλιτέχνες συναντήθηκαν σε ένα δείπνο καλλιτεχνών που παρέθεσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Πολλοί ξεχωριστοί καλλιτέχνες από τον χώρο των τεχνών, του θεάτρου, του κινηματογράφου και των εικαστικών τεχνών είπαν το «ναι» σε αυτό το ραντεβού του προέδρου, που γίνεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που υιοθετεί.