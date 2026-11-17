Ερχόμαστε σε κάθε πόλη… θυμωμένοι. Όχι με τους ανθρώπους της. Με ό,τι τους κρατά σιωπηλούς, συμβιβασμένους, απονευρωμένους, τον καθένα στο κουτάκι του. Μετά το «Σκοτάδι και Φως» και το «Από Μηχανής Άνθρωπος», το νέο συνοδοιπορικό του Stand Up Therapy φέρνει ένα ψυχαγωγικά συνανθρωπικό παράγγελμα: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥ!

*Διαβάζεται όπως γράφεται. Επανα-στάσου. Δηλαδή, στάσου ξανά!

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ – 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Το Stand Up Therapy ως ξεχωριστή «θεραπεία αναστήματος»

Ο ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς ανεβαίνει στη σκηνή για δύο ώρες με χιούμορ, επιστήμη σε απλά ελληνικά και ένα κοινό που δεν μένει θεατής. Οι συμμετέχοντες γράφουν ανώνυμα από το κινητό τους όσα δεν έχουν πει πουθενά. Κάποια διαβάζονται δυνατά. Όποιος θέλει σηκώνεται, κανείς δεν υποχρεώνεται. Στο τέλος η αίθουσα «στέκεται όρθια» και σχηματίζει νέα «χωριά», μικρές ομάδες αλληλοβοήθειας που δεν διαλύονται όταν σβήσουν τα φώτα. Η θεραπευτική ψυχαγωγία, όπως την ονομάζει ο ίδιος, συμπυκνώνει σε μία βραδιά όσα η επιστήμη αναγνωρίζει ως θεραπευτικούς παράγοντες της ομάδας: ότι δεν είσαι μόνος, ότι δεν είσαι λάθος, ότι υπάρχει ελπίδα με ονοματεπώνυμο, ότι οικογένεια είναι και αυτοί που επιλέγεις, και σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά η παρέα που τον μοιράζεσαι.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνδέει με τη μοναξιά 871.000 θανάτους τον χρόνο, εκατό την ώρα. Ελλάδα και Κύπρος βγαίνουν πρώτες στη μοναξιά μετά τα πενήντα ανάμεσα σε 29 χώρες. «Η πιο δύσκολη επανάσταση σήμερα δεν γίνεται στους δρόμους», λέει ο Μάνος Χατζημαλωνάς. «Γίνεται στο ένα μέτρο που σε χωρίζει από τον διπλανό σου. Μας απονεύρωσαν οι καιροί, σαν δόντι: στεκόμαστε στη θέση μας, δουλεύουμε, μασάμε και δεν πονάμε, γιατί δεν νιώθουμε. Αν θυμώσεις διαβάζοντάς το, καλά νέα. Το νεύρο ζει.»

Η βραδιά περνά από τέσσερις στάσεις. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: πού βρισκόμαστε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: οι άμυνες που κάποτε μας προστάτευσαν και σήμερα μας κρατούν μόνους. ΑΝΑΣΤΑΣΗ: ορθώνουμε ανάστημα, ο καθένας το δικό του. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: η βραδιά παύει να περιγράφει και αρχίζει να προτρέπει. Από το «στάσου» στο ανάστημα, από το ανάστημα στην αναστάτωση κι από εκεί στην επανάσταση, την προσωπική και τη συλλογική.

Το Stand Up Therapy μετρά 150+ παραστάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο σε τρεις περιοδείες. Η Athens Voice το χαρακτήρισε «ριζοσπαστική ιδέα». Στον χώρο θα διατίθεται το νέο βιβλίο του Μάνου Χατζημαλωνά, «Αντί Καληνύχτας» (Key Books), με υπογραφή μετά τη βραδιά.



Λίγα λόγια για τον Μάνο

Ο Μάνος είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής στην συνθετική-υπαρξιακή συμβουλευτική. Εστιάζει στην ανάπτυξη ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας μέσα από τον «Χαρακτήρα» ενός ανθρώπου συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις για να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης – διανοητικό, ψυχοσωματικό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό, διαπροσωπικό και υπαρξιακό. Ως διεθνώς αναγνωρισμένος ψυχοθεραπευτής έχει διδάξει φιλοσοφία, ηθική και ψυχολογία σε πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ελλάδα. Ως ιδιώτης ψυχολόγος φιλοξενεί ατομικές συνεδρίες σε Αθήνα και διαδικτυακά, είναι επιστημονικός επισκέπτης σε διεπιστημονικούς οργανισμούς, συμβουλεύει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα επικοινωνίας, αντιευθραυστότητας και προσαρμογής κουλτούρας. Διεξάγει εκπαιδεύσεις για την ενεργοποίηση της συνεργατικότητας και τον εξευγενισμό αρετών σε οργανωσιακά πλαίσια, και εφαρμόζει μια καινοτομική διεπιστημονική μέθοδο βασισμένη στην μετα-αρετή της Ελληνικής Φιλοτιμίας για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Από το 2024 περιοδεύει στα πλαίσια της «ψυχαγωγικής θεραπείας» του Stand Up Therapy που εστιάζει στην εκλαΐκευση της ψυχολογικής επιστήμης και στην θεραπευτική δύναμη της κοινότητας. Το βιβλίο του «Αντί Καληνύχτας» (2026) με τον εκδοτικό Key Books προσφέρει, μέσω ποιητικού λόγου και μυθοπλασίας, ένα συμπλήρωμα καθεβραδινής τελετουργίας βασισμένο σε επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση που αφορά τον ύπνο.

manoshatzimalonas.com · standuptherapy.manus.space

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/workshop/stand-up-therapy/