Αν και έχουν περάσει ακριβώς δύο μήνες από την προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα και του συζύγου της Ηλία Θεοδωρόπουλου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν λένε να κοπάσουν οι αποκαλύψεις για το ζεύγος γιατρών που «θησαύριζε» εκμεταλλευόμενο την απόγνωση πασχόντων από σοβαρές ασθένειες.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε μια 63χρονη υπνοθεραπεύτρια από τη Βρετανία, οι θεραπείες στις οποίες την υπέβαλε η 56χρονη στο ιατρείο «βαμπίρ» του Κολωνακίου είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της!

Η 63χρονη Βρετανίδα, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος Κύπρου, ταξίδεψε πρόσφατα στην Αθήνα, προκειμένου να καταθέσει μήνυση σε βάρος της γιατρού. Η καταγγελία της αφορά δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, τον Νοέμβριο του 2025, με την ίδια να υποστηρίζει ότι άρχισε να αντιμετωπίζει έντονους πόνους από την πρώτη κιόλας θεραπεία, ενώ μετά τη δεύτερη παρουσίασε, όπως ισχυρίζεται, εκτεταμένο πρήξιμο στο σώμα της. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην έγκληση της υπνοθεραπεύτριας, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το ιατρείο της Καρνεάδου στις 17 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Οπως καταγγέλλει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 56χρονη γιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα η ίδια να αισθανθεί ιδιαίτερα ισχυρούς πόνους στην περιοχή και των δύο νεφρών.

Η γυναίκα φέρεται ότι αντέδρασε αμέσως, ζητώντας από τη γιατρό να σταματήσει την αύξηση της έντασης, καθώς, όπως υποστηρίζει, ο πόνος ήταν αφόρητος. Παρά την εμπειρία αυτή, δύο ημέρες αργότερα επέστρεψε στο ίδιο ιατρείο για δεύτερη συνεδρία πλασμαφαίρεσης. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, καθώς άρχισε να παρουσιάζει πρήξιμο σε ολόκληρο το σώμα της, ενώ οι πόνοι ήταν ιδιαίτερα έντονοι.

Οπως περιγράφεται στη μήνυση, μάταια η 63χρονη αναζητούσε τη γιατρό, ζητώντας εξηγήσεις για τα συμπτώματα που είχε εμφανίσει, αλλά και για οδηγίες για την αντιμετώπισή τους. Η Γάκα ήταν άφαντη, ενώ η απάντηση που πήρε από την ίδια ήταν πως είχε αναχωρήσει από την Ελλάδα και βρισκόταν στο εξωτερικό. Η Βρετανίδα καταγγέλλει ακόμη ότι, μετά τις συγκεκριμένες θεραπείες, διαγνώστηκε με αναιμία, την οποία αποδίδει στις συνεδρίες πλασμαφαίρεσης. Η σύνδεση αυτή, πάντως, αποτελεί ισχυρισμό της καταγγέλλουσας και δεν έχει αποδειχθεί ιατρικά ή δικαστικά μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται ότι καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της 63χρονης να προσφύγει στις ελληνικές Αρχές φέρεται ότι διαδραμάτισαν οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Μα… ζω ακόμα μέσα από τους παίκτες του «Voice»

Μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να έφυγε από τη ζωή και τη θέση του στην κριτική επιτροπή του «The Voice» να πήρε η Πάολα, ωστόσο η ενέργεια, η μουσική και η μνήμη του εξακολουθούν να είναι παρούσες στο πλατό του μουσικού διαγωνισμού. Δύο ιστορίες διαγωνιζομένων, στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ήρθαν να το αποδείξουν με τον πιο συγκινητικό τρόπο.

Πρώτος ήταν ο 25χρονος Αντώνης Κουτσαντάς, από τα Ριζώματα Ημαθίας, ο οποίος ερμήνευσε το «Ολα σ’ αγαπάνε» του Σταμάτη Γονίδη και έκανε και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Οταν ήρθε η ώρα να επιλέξει ομάδα, αποκάλυψε πως είχε πάει στο παιχνίδι έχοντας ως μεγάλο όνειρο να συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη στον Γιώργο. Αλλά ας είναι καλά εκεί που είναι, τον αγαπάμε» είπε, προκαλώντας συγκίνηση. Ο Χρήστος Μάστορας του απάντησε πως βρίσκεται εκεί για να γράψει τη δική του ιστορία. «Και αυτή την ιστορία θέλω να τη γράψω με την Πάολα» ήταν η απάντησή του, με την τραγουδίστρια να σηκώνεται και να τον αγκαλιάζει.

Συγκινητική ήταν και η εξομολόγηση της Masha, με καταγωγή από την Ουκρανία, που ζει τα τελευταία 13 χρόνια στην Κύπρο. Οταν της ζητήθηκε να τραγουδήσει στα ελληνικά, επέλεξε το «Σάββατο» του Μαζωνάκη. Θυμήθηκε πως το 2004, σε ηλικία 13-14 ετών, άκουσε για πρώτη φορά ελληνικό τραγούδι και ανακάλυψε τον καλλιτέχνη.

«Ο Γιώργος, χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ» είπε, αποδίδοντας στη μουσική του την αγάπη της για την ελληνική κουλτούρα.