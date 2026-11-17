Μπορεί η «ερωτική σχέση» του δισεκατομμυριούχου της ΑΙ Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα κατάσκοπο να απασχολεί την παγκόσμια κοινή γνώμη και δη την οικονομία, αλλά -όπως όλα δείχνουν- και στη χώρα μας οι Αρχές φέρεται ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα κινηματογραφικό, κατασκοπευτικό θρίλερ.

Από τον Βασίλη Χήτο

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει σήμερα η «Espresso, η «σκιά» της κατασκοπίας πέφτει βαριά στη μυστηριώδη εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας και μεσίτριας Γιου Τινγκ (Yu Ting), η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026.

Η γυναίκα και το πρωινό της εξαφάνισής της μετακινήθηκε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αφετηρία το σπίτι της στη Λούτσα, όπου ζούσε με τον Ελληνα σύζυγό της, ο οποίος απουσίαζε σε πολυήμερο επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα.

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχοντας πέσει σε… τοίχο όσον αφορά την περίπτωση της εγκληματικής ενέργειας, εξετάζουν με πολλή προσοχή το ενδεχόμενο η καλοντυμένη 50χρονη με την πολυσχιδή προσωπικότητα να στρατολογήθηκε από ξένη μυστική υπηρεσία και να της ανατέθηκε πολύ σοβαρή αποστολή, η οποία να έθετε πλέον σε κίνδυνο την επιχείρηση. Ακόμα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητά της. Ετσι, η εξαφανισμένη γυναίκα έλαβε την εντολή να «ανακληθεί» πίσω στην ξένη χώρα που υπηρετούσε και να αποσύρθηκε, δίνοντας όμως την εντύπωση της απαγωγής και της δολοφονίας, όπως εξάλλου μαρτυρούν και τα διάσπαρτα σε Ομόνοια και Γαλάτσι προσωπικά της αντικείμενα (τηλέφωνο, διαβατήριο).

Η εξήγηση που δίνουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. γι’ αυτήν την περίπτωση είναι πως η εξαφάνισή της ο «σκηνοθετήθηκε» για να μην κινδυνέψει η ζωή του Ελληνα συζύγου της Βασίλη Καραβασίλη (ως εκδίκηση), που διαθέτει οικονομική επιφάνεια. Οπως διαφαίνεται, ο σύζυγός της αγνοούσε παντελώς ότι η γυναίκα του θα μπορούσε να είναι η τέλεια πράκτορας.

Την καθυστέρηση, πάντως, των 21 ημερών για τη δήλωση εξαφάνισής της ο ίδιος την αποδίδει στην «απροθυμία» του Α.Τ. Σπάτων, που του συνέστησε αρχικά «αναμονή και υπομονή».

Ακίνητα

Ενδεικτικό, πάντως, της οικονομικής άνεσης του συζύγου της 50χρονης είναι ότι διαθέτει 27 αυτοκίνητα, τα οποία είναι σχεδόν όλα σε χρήση λόγω της αδυναμίας του στους τέσσερις τροχούς.

• Η εξαφάνιση: Η Γιου Τινγκ έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου 2026 φορώντας λευκά ρούχα. Από το σπίτι έλειπαν το διαβατήριό της, η άδεια διαμονής και μια τσάντα Louis Vuitton.

• Το κινητό τηλέφωνο: Το κινητό της βρέθηκε στις 22 Ιουλίου, στο κέντρο της Αθήνας (με διαγραμμένα τα δεδομένα του) και στην κατοχή αλλοδαπού.

• Το κομμένο διαβατήριο στο Γαλάτσι: Στις 8 Σεπτεμβρίου του 2026 έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε στο Αλσος Γαλατσίου -κομμένο σε 20 κομμάτια- διαβατήριο που εκτιμάται ότι ανήκει στην αγνοουμένη. Ωστόσο οι έρευνες της ειδικής ομάδας Anubis με σκύλους δεν εντόπισαν κάποιο άλλο στοιχείο ή σορό στην περιοχή.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν ήδη μπει οικονομικές διαφορές της με απόστρατο αξιωματικό της Αστυνομίας, που δραστηριοποιείται στη λαχαναγορά του Ρέντη, αλλά και οι επαφές που είχε η ίδια κάνοντας ταξίδια στην Αλβανία για μεγάλη επένδυση σε εταιρία εμφιάλωσης, που όμως λόγω των εξελίξεων έμεινε στα χαρτιά. Οπως επίσης και μια τραπεζική θυρίδα της με 100.000 ευρώ και το ψευδώνυμο «Onira» σε εφαρμογή επικοινωνίας με Κινέζους επενδυτές. Η Κινέζα είχε δανείσει μεγάλα χρηματικά ποσά και αυτός ήταν ο λόγος που είχε κινηθεί και δικαστικά.

Το δρομολόγιο της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας, που εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου 2026 από την Αρτέμιδα, έχει ως εξής:

• 10.50 (20 Μαΐου 2026): Φεύγει από το σπίτι της στην Αρτέμιδα ντυμένη στα λευκά, κρατώντας την τσάντα της και διάφορα χαρτιά.

• 11.10: Επισκέπτεται το δημαρχείο Σπάτων για υποθέσεις και κάποια έγγραφα (ΤΑΠ).

• 11.30: Επιβιβάζεται σε λεωφορείο με κατεύθυνση προς την Αθήνα και αποβιβάζεται στη στάση Νομισματοκοπείο.

• Περίπου 8 ώρες αργότερα επιστρέφει στο σπίτι και κλειδώνει την πόρτα.

• 19.15: Βρίσκεται στις σκάλες του σπιτιού και ανταλλάσσει μηνύματα.

• 19.22: Δέχεται ένα τηλεφώνημα, όπου ακούγεται να μιλάει στα ελληνικά.

• 19.45: Σβήνουν τα φώτα, ενώ καταγράφεται να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες κρατώντας το κινητό της.

Η συσκευή, πάντως, του κινητού της τηλεφώνου ενεργοποιήθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Οπως διαπιστώθηκε, ένας άνδρας από την Αλβανία έβαλε κάρτα στο κινητό, με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα.

Ο Αλβανός εντοπίστηκε και ανέφερε ότι του το έδωσε ένας Βούλγαρος, ο οποίος το βρήκε στον δρόμο. Ο Βούλγαρος εξετάστηκε και υπέδειξε το σημείο που βρήκε τη συσκευή. Οι αστυνομικοί πήραν τη συσκευή προκειμένου να την εξετάσουν, αλλά δεν άντλησαν δεδομένα που να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ο σύζυγός της, πάντως, είναι πεπεισμένος πως η γυναίκα του δεν έφυγε με τη θέλησή της, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει για «απαγωγή», από τη στιγμή πως ουδείς τού έχει ζητήσει λύτρα. Οπως πιθανολογεί: «Η γυναίκα μου βρίσκεται στη ζωή, καθώς δεν έχει βρεθεί πτώμα».