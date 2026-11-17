Έντονη δυσαρέσκεια για την ενδυματολογική επιλογή της Βίκυς Καγιά εξέφρασε ο Βασίλειος Κωστέτσος, υποστηρίζοντας ότι το ρούχο που φόρεσε η παρουσιάστρια θυμίζει έντονα δική του δημιουργία. Ο γνωστός σχεδιαστής δεν έκρυψε την ενόχλησή του και μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εξαπέλυσε αιχμηρά σχόλια για την αντιγραφή στον χώρο της μόδας.

Η αντίδρασή του ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει «τραγική» τη συγκεκριμένη επιλογή και να διαμηνύει ότι δεν αποδέχεται πρακτικές αντιγραφής σχεδίων.

Η σύγκριση με δημιουργία του 2015

Στην ανάρτησή του, ο Βασίλειος Κωστέτσος έδωσε έμφαση στις ομοιότητες ανάμεσα στην εμφάνιση της Βίκυς Καγιά και σε ρούχο που είχε παρουσιάσει σε παλαιότερη συλλογή του.

Πρόκειται για εφαρμοστή, μακρυμάνικη ολόσωμη φόρμα σε nude απόχρωση, με λαμπερές λεπτομέρειες και κρύσταλλα. Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε φορέσει η Δήμητρα Αλεξανδράκη σε επίδειξη μόδας του σχεδιαστή το 2015.

Μάλιστα, ο Κωστέτσος επέλεξε να τοποθετήσει τις δύο φωτογραφίες δίπλα δίπλα, επιδιώκοντας να αναδείξει την ομοιότητα των δύο εμφανίσεων. Την ενόχλησή του συνόδευσε με τη χαρακτηριστική φράση «Δεν γουστάρω την αντιγραφή», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ενδυματολογική επιλογή της Βίκυς Καγιά.