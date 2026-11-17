Προσωπικές αναμνήσεις που δύσκολα θα περίμενε κανείς να ακούσει δημόσια μοιράστηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη ραδιοφωνική του εκπομπή, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από την πρώτη σεξουαλική εμπειρία της ζωής του. Ο παρουσιαστής γύρισε τον χρόνο πίσω, στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτοντας ότι είχε πληρώσει 1.500 δραχμές για να ζήσει εκείνη την πρώτη φορά με μια ιερόδουλη, τη Σοφούλα.

Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στο ποσό και στην τοποθεσία, αλλά αποκάλυψε και το όνομα της γυναίκας, η οποία, όπως είπε, ήταν τότε 28 χρόνων και τον βοήθησε πολύ στην πρώτη του εμπειρία.

«Η πρώτη μου φορά ήταν στα Λαδάδικα, έδωσα 1.500 δραχμές, πέρασα καταπληκτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αρναούτογλου θυμήθηκε ακόμη μια φράση που του είχε πει η Σοφούλα την ώρα που αποχωρούσε, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι οι γυναίκες θα περνούσαν πολύ ωραία μαζί του. Μια ανάμνηση που ο ίδιος ανακάλεσε με ιδιαίτερα θετική διάθεση, χωρίς να κρύψει τις λεπτομέρειες της προσωπικής του ιστορίας.

Η πρόταση από άνδρα και η απάντησή του

Οι αποκαλύψεις του, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στην πρώτη του σεξουαλική εμπειρία. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας ομοφυλόφιλος άνδρας τού εξέφρασε την επιθυμία να συνευρεθούν ερωτικά.

Όπως περιέγραψε, ο άνδρας τού πρότεινε να πάνε σε ξενοδοχείο, όπου θα φορούσε γυναικεία εσώρουχα και θα έκαναν σεξ. Ο ίδιος αρνήθηκε ευγενικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για ερωτική επαφή με άνδρα και ότι προτιμά τις γυναίκες.

«Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες», ήταν η θέση που του εξέφρασε, ενώ έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο συνομιλητής του αντιμετώπισε την άρνησή του με απόλυτα κόσμιο τρόπο.