Μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του από την Ανδρομάχη, ο Γιώργος Λιβάνης έκανε την πρώτη δημόσια νυχτερινή του έξοδο, καθώς, όπως φαίνεται, δεν είχε καμία διάθεση να μείνει κλεισμένος στο σπίτι!

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε στο NOX, όπου εμφανίζονται η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή, και απόλαυσε μια άκρως κεφάτη βραδιά, γεμάτη μουσική, τραγούδι και διασκέδαση. Ο φωτογραφικός φακός της «Espresso» τον εντόπισε ανάμεσα στους θαμώνες του γνωστού νυχτερινού κέντρου, με τον ίδιο να δείχνει ευδιάθετος και να απολαμβάνει το πρόγραμμα των δύο δημοφιλών τραγουδιστριών. Η κέφι ήταν στα ύψη, τα τραγούδια διαδέχονταν το ένα το άλλο και ο Γιώργος Λιβάνης φάνηκε να αφήνεται στους ρυθμούς της βραδιάς, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή. Ο χωρισμός του από την Ανδρομάχη ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, μέσα από κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών, βάζοντας τέλος στη σχέση τους. Η είδηση προκάλεσε αρκετά σχόλια, καθώς το ζευγάρι είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τα lifestyle μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, ο Γιώργος Λιβάνης φαίνεται πως επέλεξε να μην αφήσει την προσωπική του ζωή να επηρεάσει την καθημερινότητά του. Αντιθέτως, πραγματοποίησε μια εμφάνιση με πολύ κέφι, χαμόγελα και ανεβασμένη διάθεση, απολαμβάνοντας τη νυχτερινή Αθήνα. Και, φυσικά, η πρώτη αυτή έξοδος μετά τον χωρισμό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη! Οι εικόνες του από το NOX αναμένεται να συζητηθούν, καθώς όλοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον το νέο κεφάλαιο στη ζωή του τραγουδιστή.