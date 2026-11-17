Η βραδιά στο Panagiota Athens, στην Κηφισιά, είχε έντονο άρωμα έρωτα, με δύο αγαπημένα ζευγάρια να κλέβουν τις εντυπώσεις και να απολαμβάνουν τη νυχτερινή τους έξοδο με φίλους.

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εθεάθησαν στο γνωστό στέκι των celebrities, όπου κάθε Πέμπτη στα decks βρίσκεται ο κορυφαίος dj Αντώνης Δημητριάδης, γνωστός ως AD-1. Οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη βραδιά, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα και φίλους. Στην παρέα τους ήταν και ο Ιωάννης Αγγελόπουλος, ο επονομαζόμενος «βασιλιάς της κερατίνης» και χρόνια φίλος του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η Ρία Ελληνίδου, μάλιστα, δεν άργησε να δώσει το δικό της μουσικό στίγμα στη βραδιά: κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το «Εξηγήστε μου», με τον Ιωάννη Αγγελόπουλο να τη συνοδεύει σε ένα αυθόρμητο ντουέτο που ξεσήκωσε το μαγαζί. Το κέφι ανέβηκε στα ύψη, με την τραγουδίστρια και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να απολαμβάνουν τη βραδιά μέσα σε μια όμορφη, εορταστική ατμόσφαιρα.

Τρυφερές στιγμές

Τα βλέμματα, όμως, συγκέντρωσε και ένα ακόμη ζευγάρι που βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί: ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη. Οι δυο τους πέρασαν τη βραδιά μαζί, με τον ηθοποιό να ανταλλάσσει τρυφερές ματιές με τη σύντροφό του, δείχνοντας πως απολάμβαναν ο ένας την παρουσία του άλλου.

Ο Απόστολος Γκλέτσος, μάλιστα, δεν περιορίστηκε στη διασκέδαση, αλλά κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Ψίθυροι καρδιάς», το εμβληματικό τραγούδι του Δημήτρη Μπάση, που έντυσε μουσικά την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του 1997, στην οποία ο ίδιος πρωταγωνιστούσε μαζί με την Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, χαρίζοντας στους θαμώνες μια νοσταλγική μουσική στιγμή. Ετσι, η βραδιά στην Κηφισιά είχε απ’ όλα: αγαπημένα ζευγάρια, τρυφερές στιγμές, φίλους, τραγούδι και πολύ κέφι, με τον έρωτα να έχει αναμφισβήτητα την τιμητική του!