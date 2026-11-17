Η Βασιλική Μιλλούση ανέβηκε ξανά στη δοκό, αυτήν τη φορά έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της. Η σπουδαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέστρεψε στο αγαπημένο της όργανο για ένα gala γυμναστικής, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, συμβολίζοντας τη μεταλαμπάδευση του πάθους για τη γυμναστική από τη μητέρα στις κόρες της. «Το πιο όμορφο μετάλλιο είναι να βοηθάς την επόμενη γενιά να ονειρεύεται» έγραψε.

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