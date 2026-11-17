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Ο Steve Τούμπας θέλει να επιστρέψει στις παλιές εποχές του ΠΑΣΟΚ! Τότε που, όπως λέει χαρακτηριστικά, «πήγαιναν όλα δεξιά»! Ο γνωστός influencer δεν θέλει πλέον τοξικότητα στη ζωή του ούτε αντέχει να μαθαίνει συνεχώς άσχημα νέα, αναπολώντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τις παλιές, καλές εποχές, τις οποίες η γενιά του δεν έχει ζήσει!
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