Ενα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ετοιμάζεται να ανέβει στον Λόφο της Σάνης το καλοκαίρι του 2027! Ο λόγος για τον θρυλικό Sting, ο οποίος θα εμφανιστεί στις 24 Ιουλίου στο Sani Festival, σε μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Espresso», η εκλεκτή πελατεία του πεντάστερου παραθαλάσσιου resort Sani, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, είχε ενημερωθεί εδώ και λίγο καιρό, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ότι στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, ένας κορυφαίος διεθνής καλλιτέχνης, με 17 βραβεία Grammy και περισσότερα από 100 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ. Το όνομα, ωστόσο, παρέμενε επτασφράγιστο μυστικό. Μέχρι χθες, 16 Νοεμβρίου, όταν ένα νέο, αποκλειστικό e-mail προς τους πελάτες του resort αποκάλυψε πως ο πολυαναμενόμενος σταρ δεν είναι άλλος από τον Sting, ο οποίος φέρνει (και) στη χώρα μας την παγκόσμια περιοδεία του «Sting 3.0 Tour» και θα συνοδεύεται επί σκηνής από τον κιθαρίστα του Dominic Miller και τον ντράμερ Chris Maas! Η ενημέρωση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για όσους επιθυμούν να προγραμματίσουν εγκαίρως τη διαμονή τους στο πολυτελές συγκρότημα, είτε για τις ημέρες του φεστιβάλ είτε ειδικά για τη βραδιά της συναυλίας.

Ο 74χρονος Βρετανός μουσικός, που έγραψε ιστορία ως frontman των Police και στη συνέχεια ακολούθησε μια σπουδαία σόλο πορεία, έχει συνδέσει το όνομά του με διαχρονικές επιτυχίες, όπως τα «Every Breath You Take», «Roxanne», «Englishman in New York», «Fields of Gold» και «Shape of My Heart». Η Ελλάδα, μάλιστα, δεν του είναι καθόλου άγνωστη. Από την πρώτη του εμφάνιση με τους Police στο Sporting, το 1980, μέχρι τις ιστορικές συναυλίες του στο Ηρώδειο, το 2018 και το 2024, ο Sting έχει αποκτήσει ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό κοινό. Οσο για το Sani Festival, ξεκίνησε το 1992 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Στη σκηνή του έχουν ανέβει και άλλα σπουδαία ονόματα, όπως οι Gloria Gaynor, Norah Jones, Bonnie Tyler, Gipsy Kings, Tom Jones, Andrea Bocelli, Sarah Brightman και Plácido Domingo.