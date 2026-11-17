Το Casa Nicola εκφράζει το κοινό όραμα των ιδιοκτητών του, Χάρη

Χασταζέρη και Κωνσταντίνου Κυριακού, οι οποίοι δημιούργησαν το

εστιατόριο με στόχο να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης και

φιλοξενίας.Με προσωπική αφοσίωση και ενεργή παρουσία σε κάθε στάδιο της δημιουργίας

του, οι δύο ιδιοκτήτες έδωσαν μορφή σε έναν χώρο όπου η γαστρονομία και

η ανθρώπινη επαφή έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Το Casa Nicola αποτελεί

την έκφραση της επιθυμίας τους να δημιουργήσουν ένα εστιατόριο με

χαρακτήρα, συνέπεια και λόγους να επιστρέφει κανείς.

Την ανάπτυξη του γαστρονομικού concept υπογράφει ο Πρόδρομος Κωσταράς,

Executive Chef & Concept Creator, με πολυετή εμπειρία στην υψηλή

γαστρονομία και τη σύγχρονη εστίαση. Έχει εργαστεί στο Hytra, στο

Drakoulis και στη Μεγάλη Βρεταννία, καθώς και στο Enigma του Albert

Adrià στη Βαρκελώνη. Η πορεία του στην Ελλάδα και την Ισπανία διαμόρφωσε

την τεχνική του, την αντίληψή του για τη φιλοξενία και την προσήλωσή του

στη λεπτομέρεια.

Στο Casa Nicola, η συμβολή του εκτείνεται από τη δημιουργία του μενού

μέχρι την οργάνωση της κουζίνας και την εκπαίδευση της ομάδας. Στο

επίκεντρο βρίσκεται η διαμόρφωση μιας ξεχωριστής γευστικής εμπειρίας, με

σαφή ταυτότητα και σταθερή ποιότητα σε κάθε επίσκεψη.

Η συνεργασία των δύο ιδιοκτητών με τον Πρόδρομο Κωσταρά συνδυάζει το

προσωπικό όραμα με τη γαστρονομική τεχνογνωσία. Μέσα από αυτή τη

σύμπραξη, το Casa Nicola προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει τη δική του

πρόταση φιλοξενίας, όπου η φροντίδα ξεκινά από την κουζίνα και φτάνει

μέχρι το τραπέζι.



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