Μια ξεχωριστή θέση στον χάρτη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου διεκδικεί η Αθήνα, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, γνωστά και ως «ευρωπαϊκά Οσκαρ», θα απονεμηθούν στη χώρα μας. Το μεγάλο κινηματογραφικό ραντεβού έχει οριστεί για τις 16 Ιανουαρίου 2027, στο Κέντρο Πολιτισμού – Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», μετατρέποντας την ελληνική πρωτεύουσα σε σημείο συνάντησης δημιουργών, ηθοποιών και επαγγελματιών της έβδομης τέχνης από ολόκληρη την Ευρώπη. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για την 39η διοργάνωση των βραβείων από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου, στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» του ιστορικού «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Σε μεγάλο πρωταγωνιστή της φετινής κούρσας αναδεικνύεται το «Fatherland» («Η Πατρίδα») του Πολωνού Πάβελ Παβλικόφσκι, που συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το ισπανικό «La Bola Negra» των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι με 10, ενώ το «Fjord» του Ρουμάνου Κριστιάν Μουντζίου απέσπασε πέντε υποψηφιότητες.

Η διοργάνωση στην Αθήνα αποτελεί σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής για την Ελλάδα, αλλά και αναγνώριση της δυναμικής της στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη. Τη συνδιοργάνωση έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ). Η αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, έχει ήδη αρχίσει. Και αυτή τη φορά, τα φώτα της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής σκηνής θα στραφούν στην Αθήνα.