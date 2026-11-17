Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απουσίαζε η Ανθή Βούλγαρη από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να βρίσκεται μόνος στο πλατό. Μια ανάρτηση του συζύγου της, Κώστα Κωνσταντινίδη, έδωσε μια εξήγηση για την απουσία της, καθώς ο γιος τους περνά μια περιπέτεια με την υγεία του.

Ανησυχία προκάλεσε στους τηλεθεατές η απουσία της Ανθής Βούλγαρη από την πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος βρέθηκε ξανά μόνος στο πλατό, ενώ ο λόγος που η δημοσιογράφος δεν έδωσε το «παρών» φαίνεται πως συνδέεται με την κατάσταση της υγείας του μικρού της γιου.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με τον μόλις 1,5 έτους Μάριο, αποκαλύπτοντας πως η οικογένεια περνά μια μικρή περιπέτεια.

«Κοιμίζοντας το μικρό μου κοξάκι. Περαστικά μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, αφήνοντας να εννοηθεί πως το παιδί ταλαιπωρείται από τον ιό Κοξάκι.

Όπως όλα δείχνουν, η φροντίδα του γιου της είναι ο λόγος που η Ανθή Βούλγαρη επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι και να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Τι είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναφέρθηκε με χιούμορ στην απουσία της συμπαρουσιάστριάς του, λέγοντας:

«Όπως βλέπετε, σήμερα είμαι και πάλι μόνος μου… Με άφησε μόνο μου πάλι η Ανθή Βούλγαρη».

Ο δημοσιογράφος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο της απουσίας της.

Η οικογενειακή ζωή της Ανθής Βούλγαρη

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης έχουν διαγράψει μια πολυετή κοινή πορεία. Παντρεύτηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2020, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, επιλέγοντας το αγαπημένο τους Πήλιο για την ξεχωριστή ημέρα.

Πέντε χρόνια αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του γιου τους, Μάριου, ο οποίος αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους. Η παρουσιάστρια προσπαθεί καθημερινά να ισορροπεί ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τον ρόλο της ως μητέρα.