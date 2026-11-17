Η Bvlgari και ο οίκος Kessaris επέλεξαν να υποδεχθούν τη φετινή εορταστική περίοδο λίγο νωρίτερα, διοργανώνοντας μια χριστουγεννιάτικη βραδιά στο ξενοδοχείο «Grande Bretagne».

Από τον Δημήτρη Λυμπερόπουλο

Με έμπνευση το μήνυμα της Bvlgari, «Η χαρά είναι στο χέρι μας», οι δύο οίκοι καλωσόρισαν εκλεκτούς καλεσμένους σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη χαρά της δημιουργίας, της μουσικής και της ανθρώπινης συνάντησης, με πρωταγωνιστές δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οκτώ βιτρίνες φιλοξένησαν εξαιρετικές δημιουργίες και επιλεγμένα ρολόγια, που ταξίδεψαν στην Ελλάδα αποκλειστικά για την εκδήλωση. Τη βραδιά έντυσε μουσικά ο Στέφανος Κορκολής, με τη μοναδική δεξιοτεχνία και την εκφραστικότητά του στο πιάνο, μαζί με τη Σοφία Μανουσάκη και την μπάντα τους. Ο Κώστας Καίσαρης απηύθυνε θερμό χαιρετισμό στους καλεσμένους και τους καλλιτέχνες, βάζοντας την προσωπική του νότα στη βραδιά. Παράλληλα, ο visual artist Γιώργος Σγουρός δημιουργούσε προσωποποιημένα σκίτσα των προσκεκλημένων, προσφέροντάς τους ένα αναμνηστικό δώρο.