Σε κατάσταση διαχείρισης έκτακτου λειτουργικού προβλήματος βρίσκεται η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), καθώς το NSA Net, το σύστημα που εξυπηρετεί τις απόρρητες εσωτερικές επικοινωνίες της, έχει σταματήσει να λειτουργεί. Η διακοπή αφορά το δίκτυο μέσω του οποίου το προσωπικό ανταλλάσσει διαβαθμισμένα στοιχεία.

Την πληροφορία μεταφέρει το CNN, επικαλούμενο έξι ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η βλάβη συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Η υπηρεσία προσπαθεί να αποτιμήσει την έκταση του προβλήματος και έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο προσέλευσης του προσωπικού, εφαρμόζοντας κλιμακωτό πρόγραμμα εργασίας.

Το CNN απευθύνθηκε στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ ζητώντας επίσημη τοποθέτηση για τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου.