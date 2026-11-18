Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το τελευταίο «αντίο» στον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, με τις εικόνες από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό να αποτυπώνουν τη συγκίνηση για την απώλεια ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας.

Το φέρετρό του, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε το πρωί στον Πυροσβεστικό Σταθμό, όπου οι συνάδελφοί του απέτισαν φόρο τιμής στον 44χρονο, πριν από την αναχώρηση της νεκρώσιμης πομπής για το Δημοτικό Κοιμητήριο Περιστερίου.

Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη της σορού στον Πυροσβεστικό Σταθμό. Οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή μπροστά στο φέρετρο του συναδέλφου τους και τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, σε μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική τελετή αποχαιρετισμού.

Αμέσως μετά, η ιαχή «Αθάνατος» αντήχησε στον χώρο του Σταθμού, με τους συναδέλφους του να αποδίδουν τον ύστατο φόρο τιμής στον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζονταν καθημερινά τις δυσκολίες και τους κινδύνους του πυροσβεστικού έργου. Η παρουσία της οικογένειας και των συγγενών του έκανε ακόμη βαρύτερο το κλίμα, καθώς όλοι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπό τους.