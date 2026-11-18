Με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και πρόσκαιρα στα βόρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο θα κυλήσει σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, ο καιρός. Αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές, ενώ το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ασθενείς βροχοπτώσεις είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σε τμήματα της Κρήτης, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, χωρίς να αναμένονται σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές σε περιοχές της Θράκης. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 22 βαθμούς.

Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα

Τοπικές και πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται στην Ήπειρο και γενικότερα στις δυτικές περιοχές της χώρας. Ανάλογα φαινόμενα αναμένονται και στα Επτάνησα.

Η θερμοκρασία στην Ήπειρο θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα Επτάνησα από 11 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλία και υπόλοιπα ηπειρωτικά

Στη Θεσσαλία αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, χωρίς να προβλέπονται αξιόλογα φαινόμενα. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 22 βαθμούς, με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο δεν αναμένονται ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τη γενική πρόγνωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Στις Κυκλάδες και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου αναμένονται γενικά ήπιες συνθήκες, με παροδικές νεφώσεις.

Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 21 βαθμούς.

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο

Τοπικές και πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στα δύο πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι, με ένταση 4-5 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά του νομού τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και βόρεια οι ελάχιστες τιμές θα είναι χαμηλότερες κατά 2-3 βαθμούς.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.