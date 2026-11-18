Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 , για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ: Το πλανητικό σκηνικό θα είναι εξαιρετικό για τους περισσότερους από εσάς, αρκεί να ενεργήσετε αποφασιστικά ώστε να συμβεί κάτι καλύτερο που θα το θέλετε. Η απόδοση που θα έχετε σε ένα επαγγελματικό σας σχέδιο θα είναι σημαντική και εντυπωσιακή.

ΤΑΥΡΟΣ: Προσπαθήστε να περάσετε στους άλλους με τρόπο τις επιθυμίες σας, μετριάζοντας τον εγωισμό σας και προσέχοντας τις επιλογές και τις αντιδράσεις σας. Οι προσπάθειές σας θα εκτιμηθούν από ανθρώπους που δεν περιμένατε.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Προχωρήστε στην ουσία των πραγμάτων και να είστε σίγουροι ότι και θα αντλήσετε περισσότερα και θα επιτύχετε τα καλύτερα. Μη μείνετε στην αισθητική πλευρά των ατόμων και των πραγμάτων.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με μικρές υποχωρήσεις θα επιτύχετε μεγαλύτερες ικανοποιήσεις στο απώτερο μέλλον. Oσο ανικανοποίητοι και αν είστε, θα υπάρχει δέλεαρ για να σας προσελκύσει. Βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.

ΛΕΩΝ: Ανήκετε στους τυχερούς και μπορείτε να επωφεληθείτε περισσότερο στη ζωή σας από τους άλλους, γι’ αυτό πλησιάστε τους με καλύτερες προθέσεις. Η ψυχρότητα και η αδιαφορία σας τον τελευταίο καιρό έχουν πληγώσει κάποια αγαπημένο σας άτομο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Επιστρατεύστε προσοχή, κατανόηση, υπομονή και διαλλακτικότητα, καθώς οι εντάσεις στον επαγγελματικό χώρο θα είναι διάχυτες και δεν γίνεται να αντέξουν όλοι τις ιδιορρυθμίες σας. Να είστε ελαστικοί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά μέχρι ενός σημείου.

ΖΥΓΟΣ: Τώρα τελευταία έχει πέσει πολύ σκεπτικισμός, αλλά μπορείτε πλέον να δείτε αυτά που σας απασχολούν στις κανονικές τους διαστάσεις, οπότε ανοίξτε διάλογο. Ασχοληθείτε αποκλειστικά και μόνο με ό,τι σάς ευχαριστεί και δεν σας αγχώνει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αξιοποιήστε αυτόν τον μήνα για να κλείσετε εκκρεμότητες και υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει, ώστε να καταφέρετε με άνεση να επιδιώξετε αυτά που σας ευχαριστούν. Μη δώσετε δικαιώματα και μην αφήσετε το περιθώριο σε τρίτους να σας σχολιάσουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η όποια μορφή πίεσης που μπορεί να δεχθείτε δεν απαγορεύει και την επιτυχία. Προσπαθήστε να γίνετε εύκαμπτοι στις ιδέες σας και ευπροσάρμοστοι στις καταστάσεις. Δείξτε την αγάπη σας σε άτομα της οικογένειάς σας που την έχουν ανάγκη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μια καλύτερη περίοδος θα αρχίσει στη ζωή σας, γι’ αυτό απαιτείται να έχετε και λίγο χιούμορ, που θα βοηθήσει να ξεπεράσετε πολύ ευκολότερα τα εμπόδια, τα οποία σάς φαίνονται βουνό. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση θα σας βοηθήσουν να κλείσετε εκκρεμότητες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσετε την κατανόησή σας για τα οικογενειακά σας πρόσωπα και να αξιοποιήσετε άμεσα τα περιουσιακά σας στοιχεία. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσετε να παραπλανήσετε κάποιο συνεργάτη σας.

ΙΧΘΥΕΣ: Αρκετές φορές νιώθετε εγκλωβισμένοι στον συναισθηματικό σας κόσμο και πνίγεστε, όμως, πολύ σύντομα θα υπάρξουν δυνατότητες για περισσότερη ικανοποίηση. Στα εργασιακά σας θέματα φροντίστε να είστε αντικειμενικοί και ευέλικτοι.